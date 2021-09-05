Космическое кладбище. Куда отправится МКС после своей "смерти"

В недалеком будущем срок эксплуатации космической станции окончательно истечет.

В самой отдаленной точке Тихого океана на глубине 4 километра находится космическое кладбище. Об этом сообщает The Guardian.

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Старые спутники, детали ракет и даже космические станции отправляются в пустынное место в океане, чтобы навсегда почить на морском дне. Этот участок в океане называется Точка Немо или океанский полюс недоступности, так как находится в 2700 км от суши. Космической кладбище было названо в честь капитана подводной лодки из книги Жюля Верна "20 000 лье под водой".

Именно в этом месте окажется Международная космическая станция, которая вращается на орбите Земли.

Когда срок работы космических аппаратов и кораблей подходит к концу, они становятся опасным космическим мусором. Обломки и детали вращаются на орбите со скоростью до 17 500 км/ч, а на такой скорости даже крошечные частички краски могут нанести серьезный ущерб.

"На орбите так много мусора, поэтому мы опасаемся, что одно крошечное столкновение может запустить огромную цепную реакцию. Такая возможность называется "эффектом Кесслера", – пишет NASA.

Эффект Кесслера, или синдром Кесслера – это теоретическое развитие событий, когда обломки на орбите достигнут критической массы, а каждое столкновение будет создавать все больше обломков. В результате, орбита Земли станет непригодной для использования.

"Чтобы предотвратить подобную катастрофу, каждый спутник на орбите должен быть выведен с орбиты, чтобы сгореть в атмосфере или почить на космическом кладбище", – добавляют в NASA.

Также существует "орбита захоронения" для спутников вращающихся на высоких орбитах, их отправляют дальше в космос. Спутники на более низких орбитах падают на Землю или сгорают в атмосфере.

Космические аппараты, которые слишком большие, чтобы полностью сгореть в атмосфере, могут упасть по "незапланированной" траектории. Например, как китайская ракета Long March 5B или космическая станция Skylab, которая упала в Западной Австралии. Но большинство из них падают в Точку Немо в Тихом океане.

Для того, чтобы космический мусор падал в правильном направлении, ученые используют моделирование. Исследователи выбирают правильную точку, в которой корабль столкнется с атмосферой Земли, а также необходимый угол наклона. Именно это гарантирует, что обломки упад в нужном месте.

В 2001 году к концу подошел срок эксплуатации космической станции "Мир". Ее вывели с орбиты и отправили на Землю. Большая часть станции сгорела в атмосфере, но все же 25 тонн уцелело и отправилось на дно Точки Немо.

С тех пор к "Миру" присоединились отработанные спутники, детали ракет и даже автоматизированный грузовой корабль "Жюль Верн" Европейского космического агентства.

В недалеком будущем к ним присоединится и МКС. Космическая станция находится на орбите с 1998 года, а с 2000 года на ней начали жить астронавты. Изначально предполагалось, что станция пробудет на орбите в течение 15 лет. Теперь срок ее службы продлен как минимум до 2024 года. Но почтенный возраст МКС все же дает о себе знать.

Недавно пресс-секретарь NASA Анджела Харт заявила, что несмотря на активную работу и продолжающиеся научные исследования на борту МКС, "в какой-то момент станции придет конец".

Российская сторона также недавно сообщала, что срок годности большинства бортовых систем МКС уже истек, а это в свою очередь, может привести к "непоправимым сбоям".

Также сообщалось о ряде других проблем, начиная с утечки воздуха на станции до технических неисправностей и "усталости конструкции".