Угроза вулканической зимы. Супервулканы могут быть активными на протяжении тысячелетий, - ученые
Исследователи считают, что катастрофические извержения могут происходить чаще, чем считалось ранее.
Международная группа исследователей изучила древний супервулкан в Индонезии и пришла к выводу, что такие вулканы остаются активными на протяжении тысяч лет после суперизвержений. Такие данные требуют пересмотра прогнозов потенциально катастрофических событий. Об этом сообщает SciTechDaily.
По словам ведущего автора исследования из Университета Кертин Мартина Данишика, супервулканы масштабно извергались несколько раз с интервалом в десятки тысяч лет, но неизвестно, что происходило между этими периодами.
"Понимание длительных периодов покоя укажет, что нам искать в молодых активных супервулканах, чтобы предсказать будущие извержения", – говорит Данишик.
Суперизвержения – одно из самых катастрофических событий на Земле, в процессе которого мгновенно выбрасывается огромное количество магмы. Такие извержения могут изменить климат планеты настолько, что на Земле начнется "вулканическая зима". Речь идет об аномально холодном периоде времени, который может привести к повсеместному голоду и смертям.
"Изучение того, как работают супервулканы, важно для понимания будущей угрозы неизбежного суперизвержения, которое происходит примерно один раз в 17 тыс. лет", – отмечает эксперт.
Он рассказал, что команда ученых исследовала магму, оставшуюся после суперизвержения супервулкана Тоба в Индонезии 75 тыс. лет назад.
"Исследования показали, что магма продолжала просачиваться в кальдере вулкана в течение 5000–13000 лет после суперизвержения, а затем застывшая магма поднималась вверх, как панцирь гигантской черепахи", – рассказывает Данишик.
Ученые говорят, что опасность не исчезает после суперизвержения, как считалось ранее. Угроза разрушительного извержения может сохраняться на протяжении многих тысяч лет и после катастрофического извержения.
"Изучение того, когда и как накапливается магма, и в каком состоянии она находится до и после таких извержений, имеет решающее значение для понимания супервулканов", – подытожил эксперт.
Извержение стратовулкана Тамбора было самым смертоносным извержением в новейшей истории человечества. Извержение произошло 10 апреля 1815 года и унесло жизни 120 тыс. человек. Стратовулкан отправил в небо столб пепла высотой в 40 км. Это было самое мощное извержение за 500-летие.
Сила пирокластического потока от извержения породила серию ценами. Также из-за огромного количество SO2 на планете резко похолодало, что привело к неурожаям по всему миру. Тысячи людей умерли от голода в Китае, а в Европе распространился тиф. За два года после извержения цены на зерно в Швейцарии выросли более чем в 4 раза.
Самым сильным было извержение индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году. Извержение полностью разрушило остров, на котором находился вулкан. Серия мощных извержений также разрушила и стены самого вулкана.
Последнее извержение Кракатау в 4 раза превышало мощь самой большой бомбы, уничтожившей Хиросиму. Радиоволны от извержения вулкана семь раз облетели вокруг земного шара.
Также извержение Кракатау вызвало ряд цунами, которые опустошили регион, в результате чего погибли 36 тыс. человек. Некоторые эксперты оценивают убытки от извержения в 1,5 млрд долларов.