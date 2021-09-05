Угроза вулканической зимы. Супервулканы могут быть активными на протяжении тысячелетий, - ученые

Исследователи считают, что катастрофические извержения могут происходить чаще, чем считалось ранее.

Международная группа исследователей изучила древний супервулкан в Индонезии и пришла к выводу, что такие вулканы остаются активными на протяжении тысяч лет после суперизвержений. Такие данные требуют пересмотра прогнозов потенциально катастрофических событий. Об этом сообщает SciTechDaily.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам ведущего автора исследования из Университета Кертин Мартина Данишика, супервулканы масштабно извергались несколько раз с интервалом в десятки тысяч лет, но неизвестно, что происходило между этими периодами.

"Понимание длительных периодов покоя укажет, что нам искать в молодых активных супервулканах, чтобы предсказать будущие извержения", – говорит Данишик.

Суперизвержения – одно из самых катастрофических событий на Земле, в процессе которого мгновенно выбрасывается огромное количество магмы. Такие извержения могут изменить климат планеты настолько, что на Земле начнется "вулканическая зима". Речь идет об аномально холодном периоде времени, который может привести к повсеместному голоду и смертям.

"Изучение того, как работают супервулканы, важно для понимания будущей угрозы неизбежного суперизвержения, которое происходит примерно один раз в 17 тыс. лет", – отмечает эксперт.

Он рассказал, что команда ученых исследовала магму, оставшуюся после суперизвержения супервулкана Тоба в Индонезии 75 тыс. лет назад.

"Исследования показали, что магма продолжала просачиваться в кальдере вулкана в течение 5000–13000 лет после суперизвержения, а затем застывшая магма поднималась вверх, как панцирь гигантской черепахи", – рассказывает Данишик.

Ученые говорят, что опасность не исчезает после суперизвержения, как считалось ранее. Угроза разрушительного извержения может сохраняться на протяжении многих тысяч лет и после катастрофического извержения.

"Изучение того, когда и как накапливается магма, и в каком состоянии она находится до и после таких извержений, имеет решающее значение для понимания супервулканов", – подытожил эксперт.

Извержение стратовулкана Тамбора было самым смертоносным извержением в новейшей истории человечества. Извержение произошло 10 апреля 1815 года и унесло жизни 120 тыс. человек. Стратовулкан отправил в небо столб пепла высотой в 40 км. Это было самое мощное извержение за 500-летие.

Сила пирокластического потока от извержения породила серию ценами. Также из-за огромного количество SO2 на планете резко похолодало, что привело к неурожаям по всему миру. Тысячи людей умерли от голода в Китае, а в Европе распространился тиф. За два года после извержения цены на зерно в Швейцарии выросли более чем в 4 раза.

Самым сильным было извержение индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году. Извержение полностью разрушило остров, на котором находился вулкан. Серия мощных извержений также разрушила и стены самого вулкана.

Последнее извержение Кракатау в 4 раза превышало мощь самой большой бомбы, уничтожившей Хиросиму. Радиоволны от извержения вулкана семь раз облетели вокруг земного шара.

Также извержение Кракатау вызвало ряд цунами, которые опустошили регион, в результате чего погибли 36 тыс. человек. Некоторые эксперты оценивают убытки от извержения в 1,5 млрд долларов.