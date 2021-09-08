Пандемия измучила даже кошек: у домашних любимцев наблюдается опасный уровень стресса

Исследователи говорят, что питомцы испытывают стресс из-за изменившегося образа жизни людей.

За последние полтора года пандемия изменила почти все аспекты жизни людей во всем мире, но как оказалось, вместе с нами пострадали и наши питомцы. Ученые говорят, что домашние кошки также почувствовали негативное влияние пандемии. Об этом сообщает Express.

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Данные благотворительной организации Cats Protection говорят о том, что кошкам пришлось приспосабливаться к новому образу жизни своих хозяев во время пандемии, от чего домашние любимцы испытывают стресс.

В отличие от собак или других домашних питомцы, кошки больше любят уединение, поэтому могут испытывать стресс из-за большого количества времени, которое приходится проводить с хозяевами. Владельцы кошек не ходят на работу в офисы, а дети учатся дома, поэтому у кошек исчезли необходимые 7–8 часов тишины и покоя.

Необходимость круглосуточно уживаться с людьми на одной территории привела к увеличению опасных заболеваний у кошек за последние 18 месяцев.

По словам ветеринаров, участились случаи закупорки мочевого пузыря у котов и цистита у кошек.

"Некоторые кошки стали более подвержены стрессу в своем доме во время пандемии. Изменения в кошачьем распорядке дня всегда приводят к стрессу", – говорит пресс-секретарь Cats Protection.

Эксперты говорят дело в том, что в домах просто исчезли "безопасные и тихие" места, где кошки могли бы отдыхать от общения с людьми. Эксперты из благотворительной организации предлагают хозяевам кошек создать безопасные пространства для питомцев. В такие тихие уголки можно ставить угощенья и воду.

Также эксперты назвали ряд признаков, которые свидетельствуют о стрессе у кошек:

Увеличившаяся замкнутость животного;

Менее терпимое отношение к людям;

Переедание;

Походы в туалет мимо лотка.

Тем, кто заметил подобное поведение у своей кошки, эксперты советуют дать немного больше личного пространства питомцу.

Другое исследование, проведенной учеными из Университета Джеймса Кука в Австралии, подтверждает данные от ветеринаров.

Исследовательская группа опросила около 400 владельцев домашних животных и обнаружила, что половина из них считала, что они раздражают собственных кошек. Им казалось, что пушистые питомцы были бы счастливы провести время в одиночестве.

"Около 50% владельцев кошек заявили, что их питомцы были раздражительными. В то время как почти 100% владельцев собак сообщили, что их домашние любимцы были счастливы проводить все время с хозяевами дома", – говорит автор исследования Джессика Олива.

Она считает, что некоторые домашние животные просто не адаптировались к изменениям в образе жизни людей из-за пандемии.

"Наши питомцы обычно живут в роскошных условиях, где у них есть теплая постель, игрушки и так далее. Но сейчас им не хватает свободы приходить и уходить, когда им заблагорассудится, свободы общения, а также отдыха", – подытожил эксперт.