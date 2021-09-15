Все змеи на Земле произошли от парочки выживших после удара астероида, – ученые

Массовое вымирание 66 миллионов лет назад, которое уничтожило динозавров, позволило мелким пресмыкающимся эволюционировать и распространиться по всей планете.

66 миллионов лет назад огромный астероид упал на Землю и уничтожил динозавров. Выжившие — млекопитающие, лягушки, рептилии и многие другие, распространились, эволюционировали и стали теми видами, которые мы знаем сегодня, пишет Science Alert.

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Однако новое исследование решило выяснить, чем именно занимались змеи в период мел-палеогенового вымирания (также мел-третичное, мел-кайнозойское, K-T вымирание). Как оказалось, всего несколько выживших после астероидов змей эволюционировали во все современные виды.

"Это поразительно, потому что они не только выжили после массового вымирания, которое уничтожило так много других животных, но в течение нескольких миллионов лет значительно эволюционировали, используя свою среду обитания по-новому", — рассказала ведущий автор исследования, филогенетик Кэтрин Кляйн.

В научных кругах уже давно ведутся споры о том, насколько массовое вымирание затронуло чешуйчатых, таких как ящерицы и змеи. Изначально считалось, что они понесли минимальные потери, но в Северной Америке, в частности, были обнаружены свидетельства высокой скорости исчезновения чешуйчатых на рубеже K-T вымирания.

Эволюционную историю змей этого периода оценить особенно трудно. Из-за отсутствия ранних ископаемых змей эволюционно-генетический анализ опирается на очень ограниченный набор характеристик. Как объясняет команда, это может привести к предвзятым моделям, которые могут не отражать истинную генетическую историю пресмыкающихся.

Однако, объединив различные подходы к моделированию, включающие генетические данные и отбор проб окаменелостей в разные периоды времени, ученые провели максимально всестороннее исследование.

Итак, астероид приземлился, динозавры умерли, и внезапно стало намного больше места для перемещения. Но как поживали в это время змеи? Вымирание конкурентов (в том числе других видов змей) означало, что оставшиеся в живых змеи могли осваивать новые ниши, новые места обитания и даже новые континенты.

"Наше исследование показывает, что, уничтожая старые виды, вымирание позволяло выжившим использовать пробелы в экосистеме, экспериментируя с новым образом жизни и средой обитания. Похоже, это общая особенность эволюции — именно в периоды сразу после крупных вымираний мы видим, как она проводит свои самые смелые эксперименты. В конечном итоге, жизнь становится еще более разнообразной, чем раньше", — отметил Ник Лонгрич, один из авторов исследования из Университета Бата.

Гадюки и кобры, ужеобразные и морские змеи, удавы и питоны — все они появились после того, как массивный астероид диаметром 10 км разрушил Землю.

"Мел-палеогеновое вымирание привело к гибели многочисленных групп позвоночных, а его последствия привели к быстрой диверсификации выживших млекопитающих, птиц, лягушек и костистых рыб. Наши результаты помогают подтвердить фундаментальную роль K-T вымирания в формировании биоразнообразия позвоночных, населяющих нашу планету сегодня", — заключили ученые.