Ученые обнаружили самый древний образец искусства: отпечатки детских рук

Древние отпечатки ученые обнаружили на Тибетском нагорье.

По словам ученых из Борнмутского университета, Англия, эти следы представляют собой самый ранний образец париетального искусства. Это рисунки, которые находят в пещерах, хотя тибетские отпечатки нашли не в пещере. Известняк, на котором отпечатаны следы, датируется периодом от 169 000 до 226 000 лет до нашей эры, сообщает Sciencealert

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отпечатки рук часто встречаются в доисторических пещерах. Обычно рука использовалась как трафарет, а краску распределяли по краю руки.

В Кесанге, на Тибетском нагорье, ученые обнаружили следы рук и ног, сохранившиеся в травертине от горячего источника. Травертин — это пресноводный известняк, часто используемый в качестве плитки для ванных комнат, и в этом случае он откладывается из горячих вод, питаемых геотермальным теплом.

[ + – ] Трехмерная модель окаменелых отпечатков рук и ног в Кесанге в цвете, который показывает глубину отпечатков на поверхности Фото: ScienceAlert

По словам ученых, пять отпечатков рук и пять отпечатков ног были оставлены, судя по размерам, двумя детьми. И это не было случайностью, их оставили преднамеренно, судя по их размещению. Ученые оценили возраст детей, основываясь на современных данных о росте детей, и предполагают, что им было от 7 до 12 лет. Исследователи считают, что возможно дети оставили отпечатки во время игры и это произведение древнего искусства или доисторические граффити.

Ученые узнали возраст травертина с помощью радиоизотопного датирования, основанного на распаде урана, обнаруженного в известняке. Согласно полученным данным отпечатки были оставлены примерно 169-226 тысяч лет назад.

Это период среднего плейстоцена и это свидетельствует о том, что самые ранние люди (или их прямые предки) жили на Тибетском нагорье, говорят ученые.

"Это невероятно, если учитывать, что Кесанг находится на высоте более 4200 метров и здесь было холодно даже в межледниковый период. А возраст отпечатков делает их старейшим образцом париетального искусства в мире", — говорят Мэтью Роберт Беннет и Салли Кристин Рейнольдс из Борнмутского университета.

Были ли дети представителями Homo sapiens или представителями вымершего древнего вида людей ученые не знают.

Возможно, это была группа древних людей — денисовцев, учитывая недавние находки скелетов этого вида на Тибетском нагорье, говорят ученые.

"Можно ли рассматривать эти отпечатки как искусство? Но отметки сделаны намеренно и имеют четкую композицию. Что бы они не представляли, они явно вызывают образы детей, которые наслаждаются игрой", — говорит Беннет.

В доисторическом наскальном искусстве наиболее распространенными темами были: абстрактные знаки, изображения животных и изображения рук. Что касается последних, то встречается два вида рисунков с руками. Либо древние люди наносили пигмент, красного, белого или черного цвета, на ладонь, а потом прикладывали ее к стене. Или использовали ладонь как трафарет на стене, а вокруг нее распыляли пигмент через, например, полую кость или просто выплевывали краску. И получался силуэт ладони.