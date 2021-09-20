Утерянный геном. Ученые нашли древнюю ДНК, которая изменила раннюю историю Японии

Современное население Японии как оказалось имеет немного больше предков.

Благодаря древней ДНК, которую извлекли из человеческих костей, изменилось представление о ранней истории Японии, так как по новым данным современное население Страны восходящего солнца имеет тройное генетическое происхождение. Раннее считалось, что у современных японцев было два предка, сообщает phys.org

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12 секвенированных древних геномов показали, что современные японцы имеют генетические сигнатуры живущих здесь охотников-собирателей дземон и иммигрировавших сюда с материка земледельцев яей, но также они показали наличие третьей генетической группы, связанной с народом кофун, которые распространили свою культуру в Японии между 3 и 7 веками.

Люди заселили японский архипелаг не менее 38 тысяч лет назад, но Япония претерпела сильные изменения только за последние 3000 лет, начиная охотой и собирательством люди перешли к выращиванию риса, а затем страна стала технологически развитым государством.

[ + – ] Череп предка современных японцев из которого была извлечена ДНК. Фото: phys.org

Предыдущая теория предполагала, что японцы имеют двое предков: живущих здесь охотников-собирателей дземон, которые заселили японские острова от 16 000 до 3000 лет назад и земледельцев яей, которые прибыли в Японию с материковой части Азии и жили здесь примерно с 900 г. до н.э. до 300 г. н.э. Но исследование древних японских геномов, указывает на прибытие еще одних восточноазиатских предков японцев в период с 300 по 700 годы н.э.

"Теперь мы знаем, что каждый из предков современных японцев, внес свой вклад в формирование современного населения Японии. У нас теперь новая тройная модель японского геномного происхождения, а не двойная, которая была главной в течение значительного периода времени", — говорит Шигеки Накагоме из Тринити-колледжа в Ирландии.

Также в новом исследовании говорится, что народы иммигранты с материка не заменили местных жителей, а ассимилировались с ними. В результате появились новые социальные и культурные особенности у предков японцев.

"Япония — особенно интересная часть мира для исследования образцов древних ДНК. Наше исследование еще раз доказывает способность древних геномов раскрыть новую информацию о истории человека, которую невозможно было бы узнать другим способом", — говорит Дэн Брэдли из Тринити-колледжа.