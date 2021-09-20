Ученые рассказали, почему время движется вперед и может ли оно закончиться

По словам исследователей у времени есть начало, но будет ли у него конец, зависит от природы темной энергии.

Хотя люди считают, что время двигается только вперед, физики так не думают. Большинство физических законов могут действовать, если время будет идти назад. На вопросы почему время движется вперед и будет ли так всегда, отвечает Томас Китчинг из Университетского колледжа Лондона, пишет earthsky.org

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Когда началось время?

Долгое время ученые думали, что Вселенная является статичной и бесконечной. Но новые исследования доказали, что она расширяется, причем все более быстрыми темпами. Это значит, что она появилась из сжатого состояния, Большого взрыва, а значит у времени действительно есть начало.

Все относительно

"Теория относительности Эйнштейна доказывает относительность времени. Чем быстрее вы двигаетесь относительно меня, тем медленнее будет проходить время по сравнению с моим восприятием времени. Прошлое, настоящее и будущее относительно", — говорит Китчинг.

Поскольку Вселенная выглядит почти одинаково во всех направлениях, космическое время действительно существует. Чтобы его измерить, нужно измерить микроволновый фон. Так ученые определили возраст Вселенной, который составляет 13,799 миллиарда лет.

Направление времени

"В пространственном измерении вы можете двигаться вперед и назад, но время всегда движетесь вперед. Почему так? Это пока загадка", — говорит ученый.

Чтобы объяснить, почему время невозможно повернуть вспять, нам нужно найти в природе такие же процессы. Одна из концепций в физике состоит в том, что со временем все становится менее упорядоченным. Это описывают с помощью процесса, который называется энтропией.

"Представим себе емкость с газом, в которой все частицы сначала размещены в одном месте, то есть имеют упорядоченное состояние. Со временем они захотят заполнить всю емкость, что станет причиной неупорядоченного состояния. Для того, чтобы вернуть частицы в упорядоченное состояние, потребуется энергия. Это необратимо. То же самое происходит и со Вселенной - по мере развития общая энтропия увеличивается", — утверждает Китчинг.

Нарастающий беспорядок

С помощью энтропии можно объяснить направление времени. Хотя кажется, что Вселенная становится более упорядоченной, ведь из горячего газа в ранней ее истории появились звезды и планеты, тем не менее, возможно, беспорядок нарастает. Учитывая склонность природы к беспорядку, почему Вселенная вообще возникла в таком упорядоченном состоянии? Пока этот вопрос также остается без ответа. Некоторые ученые заявляют, что все началось не с Большого взрыва, и что могут существовать параллельные вселенные, где время движется в разных направлениях.

Может ли время закончится?

У времени было начало, но будет ли у него конец, зависит от природы темной энергии, которая заставляет вселенную расширяться с увеличивающейся скоростью. Данный процесс может в конце-концов разорвать вселенную на части и все закончиться Большим разрывом. Также темная энергия может разрушится и обратить расширение вспять и все закончится Большим сжатием или же вселенная будет расширяться всегда.

Может ли закончится время для любого из этих вариантов? Согласно законам квантовой механики, случайные маленькие частицы могут мгновенно выскочить из вакуума, что можно наблюдать во время экспериментов в физике элементарных частиц. Некоторые ученые заявляют, что темная энергия может вызвать такие "квантовые колебания", которые приведут к новому Большому взрыву, который завершит наше течение времени и начнет новое. Одно можно сказать точно: только когда мы изучим темную энергию, мы узнаем что будет дальше, резюмирует Китчинг.