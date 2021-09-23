Ученые рассказали, может ли домашнее задание иметь негативные последствия для детей

Эксперты также отметили, сколько времени стоит посвящать домашней работе, делает ли она учеников умнее и так ли важны оценки.

Если спросить у детей и подростков, какое у них отношение к домашним заданиям, почти все дадут одинаковый ответ — это самое худшее, что есть в их жизни. Однако, когда дело доходит до педагогов и родителей, ситуация становится намного сложнее, пишет Popular Science.

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Сколько времени отбирает домашнее задание?

Исследование Pew, проведенное в 2019 году, показало, что на сегодняшний день подростки тратят значительно больше времени на выполнение домашних заданий, чем в прошлом — в среднем час в день по сравнению с 44 минутами 10 лет назад и всего 30 минутами в середине 1990-х годов.

Однако данные других исследований отличаются и утверждают, что увеличение домашнего задания в первую очередь влияет на детей в младших классах. Но стоит отметить, что такие аргументы обычно ссылаются на данные более чем десятилетней давности.

Сколько времени стоит посвящать домашней работе?

Многие школы придерживаются эмпирического правила, также известного как "правило большого пальца". Его суть состоит в том, что ученикам нужно выполнять домашнее задание 10 минут. Это время должно увеличиваться с переходом в каждый последующий класс.

Таким образом, первоклассники будут выполнять домашнюю работу всего 10 минут, а старшеклассники — до двух часов каждый вечер. Однако несмотря на это, как показывают исследования, ученики младших классов все равно получают больше объема домашней работы — в два-три раза.

Делают ли домашние задания умнее?

В середине 2000-х годов исследователь Университета Дьюка по имени Харрис Купер провел один из наиболее полных на сегодняшний день анализов эффективности домашних заданий. Исследование было направлено на изучение предполагаемой корреляции между домашней работой и достижениями.

"Убедительной связи между домашними заданиями и успеваемостью, а также итоговым результатом (оценками) и предметом, не было найдено", — объяснил Купер.

В исследовании также утверждается, что корреляция усиливается после 7-го класса, но это не причинно-следственная связь.

"Стоит отметить, что эти корреляции со старшеклассниками вызваны не только тем, что домашние задания помогают успеваемости, но и тем, что дети с более высоким уровнем успеваемости выполняют больше домашней работы", — добавил Купер.

В исследовании 2012 года было рассмотрено более 18 000 учащихся 10-х классов и сделан вывод о том, что увеличение домашнего задания может быть результатом слишком большого объема материала, который преподаватели не успевают объяснить из-за недостатка учебного времени.

"Большой объема материала обычно приводит к большему количеству домашних заданий. Когда ученики тратят много времени на то, что нелегко понять или требует объяснений со стороны учителя, они только сильнее запутываются", — подчеркнул Купер.

Однако даже в этом случае результаты получились несколько противоречивые.

В то время как исследование выявило положительную связь между временем, потраченным на домашние задания, и результатами тестов, ученики, которые делали домашние задание, как правило, не получали лучших оценок, чем те, кто его не выполнял.

Может ли домашнее задание иметь негативные последствия?

Как показывают некоторые исследования, домашнее задание на самом деле может препятствовать успеваемости и, в некоторых случаях, вредить здоровью.

В исследовании 2013 года приняло участие 4 317 учеников. Результаты показали, что подростки, которые уделяли домашней работе больше времени испытывали более высокий уровень стресса и проблемы с физическим здоровьем.

Но на результаты успеваемости, как оказалось, влияет также и то, помогают ли родители своим детям выполнять домашнее задание. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что помощь родителей, которые забыли материал (или которые никогда по-настоящему его не понимали), на самом деле может нанести вред способности ребенка учиться.

Важны ли оценки?

Некоторые ученые предлагают отделять домашнее задание от оценок.

В документе 2009 года говорится, что, хотя домашнее задание может быть эффективным инструментом для контроля прогресса, выставление оценки способно подорвать основную цель учебы, побуждая учеников сосредоточиться на баллах, а не на усвоении материала.

Исследователи рекомендуют использовать дательную обратную связь вместо нумерованных оценок, чтобы сохранить акцент именно на обучении. А чтобы сделать домашнее задание более полезным, стоит выбирать правильные типы заданий.

Так, к примеру, в психологии существует концепция, известная как "эффект интервала", которая предполагает, что легче выучить материал, повторенный несколько раз короткими подходами, чем раз в течение длительного времени.