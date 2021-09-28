Ветрено на Юпитере. Телескоп Хаббла зафиксировал изменения в Большом Красном Пятне

Ученые обнаружили, что средняя скорость ветра в самом большом шторме в Солнечной системе увеличилась на 8% за 11 лет.

Исследователи изучили данные, полученные космическим телескопом Хаббла в период с 2009 по 2020 год, и выявили увеличение скорости ветра во внешних регионах атмосферного явления. В то время, как во внутренних областях шторма скорость оказалась значительно меньше, сообщает phys.org

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Темно-красные облака гигантского шторма вращаются против часовой стрелки со скоростью, превышающей 640 км в час, а сам атмосферный вихрь по размерам больше, чем Земля. В настоящее время его диаметр составляет 16 тысяч километров.

[ + – ] Анализируя изображения, сделанные космическим телескопом Хаббл НАСА с 2009 по 2020 год, исследователи обнаружили, что средняя скорость ветра в пределах границ Большого Красного Пятна, отмеченного внешним зеленым кругом, увеличилась на 8% с 2009 по 2020 год Фото: NASA

"Для того чтобы следить за крупными штормами на Земле у нас есть спутники и самолеты. Но на Юпитере этого нет, и мы не можем постоянно делать измерения скорости ветра. Телескоп Хаббла – это единственный телескоп, который может запечатлеть ветры Юпитера с такой высокой детализацией", — говорит Эми Саймон из NASA.

Ученым удалось зафиксировать изменение скорости ветра, и оно составило меньше 2,5 км в час за земной год.

"Если бы не данные Хаббла за 11 лет, мы бы и не заметили это изменение. Мы можем отследить тенденцию изменений. Самые маленькие детали, которые Хаббл может выявить во время шторма, составляют всего почти 170 км в ширину", — говорит Саймон.

По словам Майкла Вонга из Калифорнийского университета в Беркли, удалось обнаружить, что средняя скорость ветра в Большом Красном Пятне за последнее десятилетие немного увеличилась.

Чтобы лучше изучить обилие данных Хаббла, Вонг применил новый подход к анализу данных. Он использовал программное обеспечение для отслеживания от десятков до сотен тысяч векторов ветра (направлений и скоростей) каждый раз, когда Хаббл наблюдал Юпитер.

[ + – ] Каждый виток на этом видео представляет приблизительно 10 земных часов или один день на Юпитере, примерно так, как бы он выглядел, если бы Большое Красное Пятно было постоянно освещено. Анализируя этот набор данных космического телескопа Хаббла, ученые смогли смоделировать, как выглядит поток ветра вокруг Большого Красного Пятна: к югу от Большого Красного Пятна находится поток, направленный на восток, а на южной границе - поток, направленный на запад.

"Что означает увеличение скорости? Трудно сказать, ведь Хаббл не может хорошо разглядеть дно шторма. Все, что находится ниже облаков уже не видно", — говорит Вонг.

С 1870-х годов астрономы следят за самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. Большое Красное Пятно — это восходящий поток вещества из недр Юпитера. Если смотреть сбоку, у шторма будет структура многоярусного торта с высокими облаками в центре, спускающимися вниз к его внешним слоям.

За больше, чем столетие наблюдений, астрономы увидели, что пятно уменьшается и становиться более круглым, а не овальным.

Параллельно с этим исследованием долгоживущего шторма на Юпитере, ученые наблюдали за штормами на других планетах. Например, на Нептуне штормы перемещаются по поверхности и исчезают через несколько лет.

Подобные исследования помогают ученым понять физические принципы, которые вызывают и поддерживают планетные штормы.