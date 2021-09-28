Ветрено на Юпитере. Телескоп Хаббла зафиксировал изменения в Большом Красном Пятне
Ученые обнаружили, что средняя скорость ветра в самом большом шторме в Солнечной системе увеличилась на 8% за 11 лет.
Исследователи изучили данные, полученные космическим телескопом Хаббла в период с 2009 по 2020 год, и выявили увеличение скорости ветра во внешних регионах атмосферного явления. В то время, как во внутренних областях шторма скорость оказалась значительно меньше, сообщает phys.org
Темно-красные облака гигантского шторма вращаются против часовой стрелки со скоростью, превышающей 640 км в час, а сам атмосферный вихрь по размерам больше, чем Земля. В настоящее время его диаметр составляет 16 тысяч километров.
"Для того чтобы следить за крупными штормами на Земле у нас есть спутники и самолеты. Но на Юпитере этого нет, и мы не можем постоянно делать измерения скорости ветра. Телескоп Хаббла – это единственный телескоп, который может запечатлеть ветры Юпитера с такой высокой детализацией", — говорит Эми Саймон из NASA.
Ученым удалось зафиксировать изменение скорости ветра, и оно составило меньше 2,5 км в час за земной год.
"Если бы не данные Хаббла за 11 лет, мы бы и не заметили это изменение. Мы можем отследить тенденцию изменений. Самые маленькие детали, которые Хаббл может выявить во время шторма, составляют всего почти 170 км в ширину", — говорит Саймон.
По словам Майкла Вонга из Калифорнийского университета в Беркли, удалось обнаружить, что средняя скорость ветра в Большом Красном Пятне за последнее десятилетие немного увеличилась.
Чтобы лучше изучить обилие данных Хаббла, Вонг применил новый подход к анализу данных. Он использовал программное обеспечение для отслеживания от десятков до сотен тысяч векторов ветра (направлений и скоростей) каждый раз, когда Хаббл наблюдал Юпитер.
"Что означает увеличение скорости? Трудно сказать, ведь Хаббл не может хорошо разглядеть дно шторма. Все, что находится ниже облаков уже не видно", — говорит Вонг.
С 1870-х годов астрономы следят за самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. Большое Красное Пятно — это восходящий поток вещества из недр Юпитера. Если смотреть сбоку, у шторма будет структура многоярусного торта с высокими облаками в центре, спускающимися вниз к его внешним слоям.
За больше, чем столетие наблюдений, астрономы увидели, что пятно уменьшается и становиться более круглым, а не овальным.
Параллельно с этим исследованием долгоживущего шторма на Юпитере, ученые наблюдали за штормами на других планетах. Например, на Нептуне штормы перемещаются по поверхности и исчезают через несколько лет.
Подобные исследования помогают ученым понять физические принципы, которые вызывают и поддерживают планетные штормы.