Археологи отыскали под холмами утерянную часть древнего города майя

Древняя цивилизация построила уменьшенные копии своих дворцов на территории города Тикаль.

Ученые с помощью лидара обнаружили скрытые древние сооружения в древнем городе Тикаль, сообщает Scitechdaily.

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Стивен Хьюстон из Университете Брауна и Томас Гаррисон из Техасского университета в Остине, обнаружили, что область с природными холмами, расположенными недалеко от центра города Тикаль, на самом деле оказалась районом с разрушенными зданиями, которые были спроектированы так же, как и в Теотиуакане, самом большом и могущественном городе в древней Америке.

Исследователи получили новые данные с помощью лидара, который измеряет расстояния путем излучения света и замера времени возвращения этого отраженного света на ресивер.

[ + – ] Лидарный анализ показал, что район, который когда-то считался естественным холмом, на самом деле представляет собой разрушенную крепость возрастом 1800 лет. Фото: SciTechDaily

Ученые проводят раскопки руин города Тикаль, древнего города майя на территории современной Гватемалы, с середины 20 века. Тикаль стал одним из наиболее изученных археологических памятников в мире. По словам Хьюстона, лидарный анализ в сочетании с последующими раскопками, проведенными группой гватемальских археологов, привел к новому пониманию влияния Теотиуакана на цивилизацию майя.

Копия имперской крепости

"То, что было холмами оказалось крепостью, похожей на имперский дворец в Теотиуакане. Независимо от того, кто кто и почему построил эту уменьшенную копию, это показывает, что существовал другой уровень взаимодействия между Тикалем и Теотиуаканом, чем считалось ранее", — говорит Хьюстон.

По словам Хьюстона, Тикаль и Теотиуакан – это совершенно разные города. Тикаль, город майя, был довольно густонаселенным, но относительно небольшим, в то время как Теотиуакан имел все признаки центра империи. Хотя мало что известно об основателях Теотиуакана, ясно, что их влияние простиралось далеко за пределы их столичного центра. Есть свидетельства, что жители города колонизировали бесчисленные поселения на сотни километров вокруг.

Сначала торговали, а потом завоевали

Хьюстон говорит, что антропологи знали, что жители двух городов контактировали друг с другом и вели торговлю на протяжении нескольких веков до того, как Теотиуакан завоевал Тикаль примерно в конце четвертого века нашей эры. Но результаты нового исследования доказывают, что имперская власть в Теотиуакан делала больше, чем просто торговала и культурно влияла на меньший город Тикаль, прежде чем завоевать его.

[ + – ] Город Тикаль. Фото: wikipedia

Обнаруженный архитектурный комплекс вероятно был построен для приезжих из Теотиуакана или тех, кто находился под их контролем. Возможно это было что-то вроде посольства, но новые данные наводят на мысль, что это была оккупационная администрация. Поэтому на территории города Тикаль пытались реализовать строительный план Теотиуакана, говорит Хьюстон.

По словам ученого, раскопки подтвердили, что некоторые здания были построены из глиняной штукатурки, а не из традиционного известняка майя. Здания были спроектированы так, чтобы быть меньшими копиями зданий, составляющих крепость Теотиуакана.

Похоже местных строителей заставили использовать не местные строительные материалы при возведении комплекса.

"Мы редко видели доказательства чего-либо, кроме двустороннего взаимодействия между двумя цивилизациями, но здесь мы, похоже, видим иностранцев, которые агрессивно вторгаются в этот регион", — говорит Хьюстон.

[ + – ] Город Теотиуакан. Фото: wikipedia

Недалеко от точной копии крепости археологи также обнаружили останки тела, окруженные сосудами, фрагментами керамики и костями животных. Рядом был найден древесный уголь, что говорит о том, что тело подожгли. Это не очень соответствует захоронениям или жертвоприношениям в Тикале, но очень похоже на найденные в Теотиуакане останки воинов.

"Возможно, мы нашли следы одного из таких захоронений в самом Тикале", — говорит Хьюстон.

Хьюстону и его коллегам предстоит еще многое раскрыть и проанализировать. По его словам, чем больше они узнают, тем больше они надеются понять степень влияния Теотиуакана в Тикале и, в более широком смысле, то, как его имперская власть изменила разнообразный культурный и политический ландшафт в Центральной Америке.

"До европейской колонизации Америки существовали империи, которые имели сильное влияние на меньшие цивилизации. Изучение влияния Теотиуакана на всю Центральную Америку могло бы стать способом изучения истоков доевропейского колониализма", — говорит Хьюстон.

Известные древние города Америки

Чичен-Ица

[ + – ] Город Чичен-Ица Фото: wikipedia

Расположенный в своевременной Мексике, город Чичен-Ица ​​был построен майя где-то между 750-900 годами нашей эры. Его главной особенностью является огромная 30-метровая ступенчатая пирамида, известная как Храм Кукулькана. Пирамида настолько идеально построена, что всего два раза в год, во время весеннего и осеннего равноденствия, тень падает на 365-и ступенчатую лестницу, которая идеально сочетается со статуей головы змеи у основания, создавая иллюзию гигантской змеи, ползущей вниз.

Тулум

Также недалеко от Чичен-Ицы находится еще один город майя — Тулум. Это один из самых молодых доколумбовых городов, построенных где-то между 13 и 15 веками. Город служил портом, и когда испанцы завоевали полуостров Юкатан, они продолжали использовать его так же. Тулум уникален тем, что является одним из немногих оставшихся городов, расположенных на побережье.

Теночтитлан

[ + – ] Город Теночтитлан. Фото: wikipedia

Возможно, самый посещаемый из всех доколумбовых городов находится прямо в центре Мехико, столице Мексики. Город ацтеков был столицей их империи и после завоевания испанцами был почти полностью разрушен.