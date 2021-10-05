Социальный парадокс. Ученые объяснили, что заставляет людей изливать душу незнакомцам

По словам исследователей, желание поговорить с незнакомыми людьми не является чем-то странным и необычным.

Многие люди считают, что разговор с незнакомцами может быть нежелательным для обеих сторон. Но новое исследование показывает, что желание обсудить что-то важное с новыми людьми на самом деле является обычным чувством и принесет удовольствие, сообщает Sciencealert

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Ученые утверждают, что существует большая вероятность того, что незнакомый человек будет рад поделиться чем-то очень личным с вами, как и вы с ним.

Исследователи провели 12 различных экспериментов с участием более 1800 человек, чтобы изучить наше отношение к разговорам и новым знакомствам.

Важные разговоры делают людей счастливыми

"Обсуждение важных вещей с другими делает людей более счастливыми, но при этом люди не хотят обсуждать такие темы. Это интересный социальный парадокс: если значимое общение улучшает наше самочувствие, то почему люди не делают этого чаще?", — говорит бихевиорист Николас Эпли из Чикагского университета.

Фото: Forbes

Ошибочные ожидания

Единственным ответом на этот вопрос, по словам Эпли, могут быть ошибочные ожидания. Исследование показало, что как глубокие, так и поверхностные разговоры с незнакомцами приводят к большему чувству привязанности и удовольствия, чем ожидалось.

Во всех экспериментах разговоры с незнакомцами были менее неловкими и более полезными, чем ожидали участники. Это особенно характерно для разговоров на важные темы, в результате которых возникает большее чувство привязанности по сравнению с разговорами на поверхностные темы.

Во время общения люди предоставляли больше личной информации, чем ожидали их собеседники.

"Участники считали, что если они будут говорить о чем-то важном для себя, то их не будут слушать", — говорит Эпли.

Говорите и вам ответят

По словам авторов исследования, если вы расскажете что-то важное и значимое для вас, то, вероятно, получите подобную информацию взамен, что улучшит качество общения.

Это означает, что если вы заговорите с незнакомцем, то этот разговор для вас станет очень полезным, а ваш собеседник может быть заинтересован в том, о чем вы говорите больше, чем вы ожидаете.

Конечно, есть исключения

Ученые говорят, что эти выводы были сделаны только на основе результатов эксперимента с участием менее 2 тысяч человек и вы можете встретить незнакомца, которому будет не очень интересно вас слушать.

Фото: CNN

Мы больше боимся говорить на важные темы, чем нужно.

Ученые утверждают, что содержательные разговоры делают людей более счастливыми и они могут принести пользу и вам и тому, с кем вы решили обсудить что-то важное. Ведь, возможно, незнакомые люди жаждут того же.

"Пандемия идет на спад и все мы возвращаемся к живому общению. Если вы осознаете, что более глубокие разговоры, а не пустая болтовня, могут принести радость и счастье и вам и собеседнику, то у вас будет очень приятное общение", — говорит Эпли.