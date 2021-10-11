Ученые объяснили причину появления гусиной кожи

Эксперты считают, что за процесс отвечает эволюционный принцип "беги или сражайся".

Неожиданный холодный ветерок, высокая нота, взятая певцом, странная тень, появляющиеся возле окна. У всех этих событий есть одна общая черта: они могут вызывать гусиную кожу, пишет Popular Science.

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Но что такое мурашки по коже и почему они у нас появляются?

Научным названием для мурашек по коже является пилоэрекция (лат. cutis anserina). Термин "гусиная кожа" используется в большинстве случаев из-за того, что его проще запомнить: маленькие бугорки, которые формируются на коже при этом явлении, похожи на кожу у ощипанной птицы.

Механизм, вызывающий мурашки у человека, довольно прост. У корня волос находятся крошечные мышцы, выпрямляющие волос. Когда эти мышцы напрягаются или сокращаются, они поднимают волосы дыбом.

Удивительно, но ученые не совсем понимают причины появления гусиной кожи. Однако они считают, что, скорее всего, это унаследованный от наших предков механизм выживания.

Раньше люди были покрыты гораздо более густыми и длинными волосами, чем сейчас. Когда древние люди замерзали, их волосы приподнимались, создавая воздушную прослойку, которая позволяла эффективнее удерживать тепло.

В этом предположении действительно есть смысл, но почему мурашки бегут по коже, когда мы испытываем что-то приятное, например, звуки прекрасной музыки?

Доктор Митчелл Колвер, исследователь из Университета штата Юта, изучает гусиную кожу и то, почему она появляется, когда люди не испытывают холод. Также он изучает "дрожь", "содрогание", или некие "волны удовольствия", пробегающие по коже. Это ощущение испытывают две трети человечества.

По его словам, теория заключается в том, что это часть нашей реакции "беги или сражайся", врожденного механизма выживания, который заставляет нас в течение миллисекунд реагировать на такие стимулы, как неожиданные звуки — например, треск палок поблизости во время ночной прогулки по лесу.

Этот треск немедленно заставляет наш организм вырабатывать адреналин, химическое вещество, которое стимулирует учащенное дыхание, потоотделение, учащенный пульс и появление гусиной кожи. Все эти физические реакции подготавливают наше тело к действию (бегству или борьбе).

Как отмечает Колвер, наш мозг настолько хорошо настроен на выживание, что привычка предков предвосхищать треск палок переносится на наше восприятие музыки и искусства.

"Голосовые связки опытного певца позволяют ему петь в разных диапазонах. Некоторые из этих вибраций звучат в тональности, в которой люди кричат от ужаса", — добавил Колвер.

Так что, если вы слушаете музыку и в песне происходит что-то неожиданное (высокая нота, смена аккорда), наша реакция "беги или сражайся" срабатывает. Как только наши когнитивные способности начинают говорить нам, что нужно успокоиться и наслаждаться искусством, реакция "беги или сражайся" прекращается. Мы даже получаем прилив дофамина, химического вещества, вызывающего счастье, в результате этого процесса.

"Мы больше не воспринимаем мелодию как предупреждающий сигнал, мы воспринимаем ее как нечто прекрасное и приятное", — заключил Колвер.