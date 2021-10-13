Геомагнитная буря на Земле усилилась: скорость солнечного ветра достигла 521 км/с

По данным экспертов, в последние 24 часа геомагнитное поле Земли находится в нестабильном состоянии.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погода NOAA, геомагнитная буря началась на Земле 11 октября и спустя несколько дней усилилась. Об этом сообщает Weatherboy.

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По словам экспертов, геомагнитные бури и растущее ультрафиолетовое излучение в первую очередь, нагревают верхние слои атмосферы планеты, расширяя ее. Нагретый воздух поднимается вверх, и плотность среды на высоте 1 тыс. км значительно увеличивается. Это приводит к замедлению движения спутников на орбите Земле, а также небольшим изменениям в их орбите.

На земле сильные геомагнитные бури могут повредить электрические сети, электростанции и даже бытовую технику. Но пока об этом беспокоиться не стоит, нынешняя геомагнитная буря скорее всего, ограничится лишь яркими северными сияниями в Северном полушарии.

"Геомагнитное поле находится в нестабильном состоянии в течение последних 24 часов не достигая уровня сильного шторма. Скорость солнечного ветра достигла пика в 521 км/с", – говорится в сообщении NOAA.

Солнечный ветер представляет собой поток ионизированных частиц, которые выбрасываются из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство. Этот ветер является неотъемлемой частью космической погоды и компонентом межпланетной среды.

За последние сутки многие пользователи соцсетей разместили фотографии ярких и масштабных полярных сияний. Удивительное природное явления можно было увидеть даже в Нью-Йорке.

[ + – ] Полярное сияние над штатом Айова, который располагается на Среднем Западе США.

За умеренную геомагнитную бурю класса G2 ответственен корональный выброс массы, который произошел на Солнце 9 октября. Геомагнитные бури обычно оцениваются по шкале от 1 до 5, где последняя цифра – это самый высокий уровень опасности.

Известно, что полярные сияния обычно видны около Северного или Южного полюсов, но если геомагнитная буря действительно сильная, сияния можно увидеть далеко на юге. Например, легендарный капитан Джеймс Кук в 1770 году писал, что видел полярное сияние над своим кораблем к югу от экватора у берегов острова Тимор (южная часть Малайского архипелага). Оно продолжалось на протяжении девяти ночей.