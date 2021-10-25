Время собирать камни. Ученые выяснили, откуда появляются загадочные узоры на Земле и Марсе

У этих удивительных узоров есть неожиданный создатель – это конструкции из льда, которые имеют невероятную силу.

Некоторые из самых удивительных узоров на поверхности нашей планеты созданы благодаря крошечным "иглам" из льда. Процесс создания этих "рисунков" очень похож на подобный, который происходит и на поверхности Марса, говорят ученые. Такие узоры появляются, когда одинаковые по размеру камни собираются вместе на поверхности, сообщает space.com

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Иглы из льда

В новом исследовании ученые выяснили, что иглы из льда формируют интересные узоры из камней в различных местах нашей планеты. Когда эти ледяные иглы замерзают, они способствуют перемещение небольших камней в ту или иную сторону. Через некоторое время камни собираются в одном месте и появляется "рисунок". По словам Бернарда Халлета из Вашингтонского университета, новое исследование не только подтверждает взаимосвязь между иглами из льда и узорами из камней, но и может дать ответ на вопрос, как подобные поверхностные образования появляются на Марсе.

Как появляются иглы из льда?

Эти ледяные иглы появляются из-за разницы температур влажного грунта и окружающего воздуха. Ночью в некоторый типах грунта вода выходит на поверхность и под воздействием холодного воздуха превращается в лед, принимая кристаллическую игольчатую форму.

Как иглы из льда влияют на формирование ландшафта?

В рамках нового исследования ученые равномерно распределили небольшие камни на ровном квадратном участке земли размером 40 на 40 см . Затем они 30 раз замораживали поверхность, а потом позволяли ей снова оттаять. Во время эксперимента иглы из льда, которые то появлялись, то исчезали, медленно способствовали передвижению камней и таким образом начали формироваться узоры. Также ученые заметили, что на ровной поверхности камни формируют петли и завитки, а на пологих склонах они выстраивают ровные ряды.

[ + – ] "Рисунки" из камней: слева - остров Свальбард, Норвегия; в центре - окрестности вулкана Мауна-Кеа, Гавайи; справа - остров Гренландия. Фото: space.com

Не все типы грунта подходят для формирования игл из льда

Учитывая тот факт, что иглы из льда появляются из воды, которая замерзает в узких порах на поверхности грунта, ученые выяснили, что не все типы грунта подходят для этого процесса.

Лучше всего подходит грунт, где есть много осадочных пород или органических веществ. Также иглы из люда могут формироваться не во всех типах климата. Такие ледяные образования создаются только там, где грунт влажный, а воздух быстро охлаждается, говорят ученые.

Узоры Марса

[ + – ] Каменные узоры на Марсе Фото: space.com

Исследователи предполагают, что подобный процесс может быть причиной появления узоров на поверхности Марса, которые изучал марсоход Curiosity. Несмотря на то, что в атмосфере Марса очень мало воды, по данным NASA, в марсианском грунте есть признаки наличия маленьких кристаллов льда. Когда грунт нагревается, он немного расширяется, а при снижении температуры снова сжимается.

Хотя этот процесс не так удивителен, как то, что делают ледяные иглы на Земле, которые отталкивают камни, но он может вызывать смещение крошечных камней и пыли на Марсе. По словам Халлета, на нашей планете, узоры, которые появляются от мелких изменений грунта, благодаря расширению и сжатию, могут быть и незаметны. А вот на Марсе, наоборот, они видны.

Но игл из льда на Марсе пока не обнаружено, говорят ученые.