В поисках строительного блока Вселенной: ученые открыли новый раздел в физике

По словам ученых, которые искали жизненно важный строительный блок во Вселенной, был открыт новый раздел в физике.

Ученые провели эксперимент, чтобы найти неуловимую субатомную частицу, ключевой компонент материи – стерильное нейтрино. Его поиски не увенчались успехом, но эти результаты приведут физиков к еще более интересным теориям, которые помогут объяснить, как возникла Вселенная, сообщает CNN.

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Значительная часть физиков развивает свои теории на основании того, что существование стерильного нейтрино было возможным.

"Результат эксперимента действительно удивителен, потому что он оказывает влияние на новые теории в физике элементарных частиц и космологии", — говорит Марк Томсон, руководитель Совета по науке и технологиям Великобритании, который финансируют свою часть эксперимента Microboone.

Эксперимент Microboone проводится в Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми в Батавии, штат Иллинойс, США. В этом проекте задействованы физики из многих стран.

Нейтрино

Нейтрино — это неуловимые субатомные частицы, которые пронизывают Вселенную, но они почти не взаимодействуют с материей вокруг нас. Каждую секунду миллиарды нейтрино пронизывают Землю и все живые существа на ней.

Нейтрино бывают трех типов:

Электронное нейтрино

Мюонное нейтрино

Тау-нейтрино

В 1998 году японские ученые обнаружили, что нейтрино меняют свои типы во время путешествия. Стандартная модель, которая описывает электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц, не может полностью объяснить такое изменение типов нейтрино.

Некоторые физики считают, что, если они выяснят, почему нейтрино имеет такую ​​крошечную массу, что позволяет им менять свой тип, — это даст им более глубокое понимание того, как работает Вселенная и, в частности, как она возникла.

Фото: BBC

Материя и антиматерия

Ученые сейчас считают, что после Большого взрыва появилось равное количество материи и антиматерии. Но когда эти два противоположных вещества встречаются, они уничтожают друг друга с высвобождением энергии. Если бы в ранней Вселенной было равное количество материи и антиматерии, они должны нейтрализовать друг друга. Но большая часть Вселенной состоит из обычной материи с гораздо меньшим количеством антиматерии.

Некоторые ученые считают, что в нейтрино, изменяющем тип, содержится космическая "ловкость рук", которая позволила некоторой материи выжить после Большого взрыва и создать планеты, звезды и галактики, составляющие Вселенную.

В 1990-х годах в ходе эксперимента в Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США было произведено больше электронных нейтрино, чем можно было бы объяснить с помощью теории трех нейтрино, меняющих тип. Этот результат был подтвержден еще одним экспериментом в 2002 году.

Стерильное нейтрино

Физики предположили, что существует четвертый тип нейтрино — стерильное нейтрино. Они решили, что этот тип частицы может объяснить большое количество электронных нейтрино и сможет дать представление о том, почему частицы меняют свой тип.

Свое название стерильные нейтрино получили из-за того, что они вообще не взаимодействуют с материей, в то время как другие нейтрино могут это делать, хотя и очень редко. Если бы удалось обнаружить стерильное нейтрино, это было одним из величайших открытий в субатомной физике, потому что эта частица не является частью Стандартной модели.

Эксперимент Microboone

Около 200 ученых из пяти стран, разработали и построили эксперимент Micro Booster Neutrino, или Microboone, чтобы найти стерильное нейтрино. Microboone – это 150 тонная проекционная камера с жидким аргоном. Детекторы Microboone очень чувствительны, но ученые по результатам эксперимента не нашли никаких признаков стерильного нейтрино.

[ + – ] Детектор Microboone длиной 12 м находится внутри большого криогенного резервуара, заполненного 150 тоннами жидкого аргона при -186 °C. Фото: BBC

Новый раздел физики

Но полученный результат – это еще не конец истории, а только начало новой главы в физике, говорят ученые. По словам Сэм Зеллер из Лаборатории Ферми то, что не было обнаружено стерильное нейтрино, не говорит о том, что это противоречит предыдущим выводам.

"Предыдущие данные не лгут", — говорит она. "Происходит что-то очень интересное, и это нам еще нужно объяснить. Данные указывают на что-то более сложное и это действительно захватывающе".

Джастин Эванс из Манчестерского университета считает, что загадка, вызванная последними открытиями, знаменует собой поворотный момент в исследованиях нейтрино.

"Результаты эксперимента Microboone ведут нас в новом направлении, и мы собираемся раскрыть причину некоторых из этих загадок".