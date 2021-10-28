В 340 световых годах от Земли. Ученые впервые подробно изучили атмосферу далекой планеты

Астрономы с помощью наземного телескопа впервые напрямую измерили количество воды и окиси углерода в атмосфере далекой планеты.

Ученые с помощью телескопа Обсерватории Джемини в Чили изучили состав атмосферы "горячего Юпитера", типа экзопланет, которые похожи на наш Юпитер, но с температурой выше 1100 градусов Цельсия, сообщает SciTechDaily.

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Планета WASP-77Ab

Предметом изучения исследователей стала планета WASP-77Ab, которая находится на расстоянии 340 световых лет от Земли. Ученые хотели узнать какие элементы присутствуют в атмосфере планеты по сравнению с ее звездой-хозяином.

Пока невозможно отправить космические аппараты для изучения далеких планет, поэтому ученые изучают свет от этих планет с помощью космических телескопов, таких как Хаббл, так и с помощью наземных телескопов, таких как в Обсерватории Джемини.

Майкл Лайн из Университета штата Аризона и его коллеги использовали данные о составе атмосферы, полученные телескопом Хаббл, но его приборы измеряют только воду (или кислород), а ученым нужны были данные о количестве оксида углерода (или углерода). Поэтому исследователи воспользовались телескопом Джемини юг, который находится в Чили.

Джемини юг — это телескоп диаметром 8,1 метра, расположенный на горе Серро-Пачона в чилийских Андах. С помощью этого телескопа ученые наблюдали за тепловым свечением экзопланеты, во время ее вращения вокруг своей звезды-хозяина. Они собрали информацию о наличии и количестве различных газов в атмосфере планеты. Благодаря точным измерениям как воды, так и окиси углерода в атмосфере WASP-77Ab, ученые смогли оценить относительное количество кислорода и углерода в атмосфере экзопланеты.

Фото: SciTechDaily

Поиск жизни на других планетах

"Наше исследование демонстрирует то, как мы будем измерять биосигнатурные газы, такие как кислород и метан, в потенциально обитаемых мирах в не столь отдаленном будущем", — говорит Лайн.

Лайн и команда планируют повторить этот анализ на многих других планетах.

"Измерение содержания углерода и кислорода (и других элементов) в атмосфере экзопланет поможет нам понять происхождение и эволюцию наших собственных газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн", — говорит Лайн.

Планы на будущее

Также ученые с нетерпением ждут того, что смогут предложить телескопы будущего.

"Если мы можем делать достаточно точный анализ с помощью современных телескопов, то только представьте себе, чего мы сможем достичь с помощью таких телескопов как Гигантский Магелланов телескоп. Мы сможем использовать этот же метод к концу этого десятилетия, чтобы найти потенциальные признаки жизни на каменистых планетах похожих на Землю за пределами нашей солнечной системы", — резюмирует Лайн.

Обсерватория Джемини

[ + – ] Телескоп Джемини север Фото: wikipedia

Эта обсерватория включает в себя два 8-метровых телескопа: Джемини север и Джемини юг. Первый расположен на Гаваях, а второй — в Чили. Они были построены в 1999 и в 2000 году соотвественно.

[ + – ] Телескоп Джемини юг Фото: wikipedia

Гигантский Магелланов телескоп

[ + – ] Гигантский Магеланов телескоп Фото: wikipedia

Строительство этого телескопа ведется в Чили и должно быть завершено к концу десятилетия. Первые наблюдения он должен начать в 2029 году.

Изучение состава атмосферы экзопланет

Астрономы изучают состав атмосферы экзопланет с помощью транзитного метода, когда планета проходит перед своей звездой, это вызывает небольшой эффект затемнения измеряемого света звезды, который соответствует относительному размеру планеты. Если планету окружает атмосфера, часть света звезды будет фильтроваться через атмосферу экзопланеты, прежде чем попадет в телескоп. У каждого атома и молекулы есть свой уникальный спектральный отпечаток. Если в атмосфере экзопланеты присутствует атом или молекула, они оставят свой след в спектре звездного света, который можно измерить для определения состава атмосферы.