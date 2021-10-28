"Вымирание – это плохо". Динозавр с трибуны ООН призвал задуматься об изменении климата (видео)

Согласно проведенным исследованиям, ежегодно страны тратят в 4 раза больше средств на субсидирование ископаемых видов топлива, чем на помощь бедным странам в борьбе с глобальным потеплением.

В новом видео ООН говорящий CGI динозавр произнес перед мировыми лидерами страстную речь об изменении климата, пишет ABC News.

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В видеоролике CGI велоцираптор по имени Фрэнки врывается в знаменитый зал Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы сказать мировым дипломатам, что "вымирание — это плохо" и чтобы люди перестали искать себе оправдание.

Беззаботный видеоролик, озвученный в английской версии актером Джеком Блэком, несет в себе серьезное послание.

"Вы направляетесь к климатической катастрофе. И все же каждый год правительства тратят сотни миллиардов государственных средств на субсидии на добычу и производство ископаемого топлива. По крайней мере, у нас был астероид, а какое оправдание у вас?", — говорит динозавр.

Как заявляет агентство ООН, согласно проведенным исследованиям, страны ежегодно тратят более чем в 4 раза больше средств (около 423 миллиардов долларов США) на субсидирование ископаемых видов топлива, чем на помощь бедным странам в борьбе с глобальным потеплением (эта цифра не включает косвенные затраты на сжигание нефти, угля и газа).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал к прекращению субсидирования ископаемых видов топлива, чего многие правительства боятся из-за опасений, что повышение цен может вызвать социальные волнения.

Глава Программы развития ООН Ахим Штайнер признал, что реформирование системы субсидий на ископаемое топливо будет непростым и может развиваться в каждой стране по-разному.

"Однако мы осознаем, что должны отказаться от этих источников энергии, способствующих ухудшению состояния нашей планеты. Прекращение финансовой поддержки на справедливой и равноправной основе является важнейшим элементом этого перехода", — заключил Штайнер.

Как многие отмечают, довольно сюрреалистично и несколько необычно наблюдать, как динозавр, озвученный знаменитостью, говорит об изменении климата. Есть в этом что-то необычайно захватывающее и неожиданно пронзительное в том, что вымерший вид предупреждает нас о собственной гибели.