Адское время года. Ученые прогнозируют экстремальную жару в Европе каждое лето

По словам экспертов, если не сократить выбросы углерода к 2030 году, то летняя катастрофа в Европе в 2021 году будет ежегодной.

Лето этого года было самым жарким за всю историю наблюдений в Европе, когда средняя температура была примерно на 1°C выше нормы. Ученые подсчитали, что за последние 150 лет ожидаемое появление такого жаркого лета не превышала одного раза в 10 000 лет. Но с 90-х годов прошлого века, когда увеличилось количество выбросов углерода и продолжает расти, ожидаемая частота резко возросла до одного раза в три года, сообщает The Guardian.

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Жара навсегда, если не принять меры

Новый статистический анализ – это очередное напоминание мировым лидерам, которые собрались на саммит COP26 в Глазго, Шотландия, что глобальное потепление несет огромную угрозу для человечества. По словам ученых, если не сократить выбросы углерода до 2030 года и не достичь полного их прекращения к 2050 году, рекордная летняя жара 2021 года будет ежегодным явлением до конца 21 века.

"Экстремально высокие температуры – это наша новая реальность. В августе на Сицилии был установлен европейский температурный рекорд в +48,8°C. COP26 – это отличная возможность начать делать необходимые шаги по сокращению выбросов углерода", — говорит Петтери Таалас, глава Всемирной метеорологической организации ООН.

В новом исследовании глобального изменения климата ученые использовали 14 климатических моделей, чтобы рассчитать, как часто будет повторятся рекордно жаркое лето 2021 года под воздействием влияния человека и без такового. Модели охватывали период с июня по август и территорию всей Европы вплоть до Екатеринбурга в России.

[ + – ] Наводнения захлестнули Европу летом 2021 года, которые стали результатом глобального изменения климата. Фото: NYT

Пожары, наводнения и так каждый год

В 20 веке, по словам ученых, вероятная частота появления такого лета без резкого изменения климата была равна не более одного раза в 10 тысяч лет. Также ученые говорят, что в связи с повышением температуры резко возрастает частота появления пожаров и наводнений, которые захлестнули Европу летом 2021 года.

"Новый анализ показывает, что чем быстрее мы сократим выбросы парниковых газов, тем больше вероятность того, что мы сможем избежать катастрофических последствий", — говорит Питер Стотт Метеорологической службы Великобритании.

[ + – ] Лесные пожары стали массовым явлением на юге Европы летом 2021 года. Фото: The Guardian

"Новое исследование – это еще одно напоминание о том, что из себя представляет повышение глобальной температуры, котроая ест ьсейчас, на 1,2°C. Я даже боюсь представить, что будет, если летом температура повысится на 2,7 °C", — говорит Фридерика Отто из Имперского колледжа Лондона.

Исследование ясно показывает, экстремально жаркое лето в этом году было следствием антропогенного изменения климата в результате сжигания ископаемого топлива и другой деятельности человека, говорит Боб Уорд из Лондонской школы экономики.

"Подобная жара может наблюдаться в Европе в следующие как минимум 30 лет, пока мир полностью не прекратит выбросы парниковых газов", — говорит Уорд.