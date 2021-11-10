Средневековая пропаганда. Археологи выяснили, как появилось уникальное надгробие Черного принца

Как оказалось, король Ричард II взялся за проект гробницы своего отца - величайшего рыцаря Средневековья - Черного принца (Эдуарда Вудстока), чтобы утвердить свою власть.

Как выяснили ученые в ходе своего недавнего исследования, скульптурное надгробие величайшего рыцаря Черного принца, было создано его сыном королем Ричардом II в качестве средневековой пропаганды, пишет Live Science.

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Эдуард Вудсток, широко известный как Черный принц, родился в 1330 году и был наследником английского престола. Свою славу он получил благодаря серии военных побед во время Столетней войны. Имя "Черный принц" впервые было упомянуто в XVI веке, но как именно рыцарь получил такое прозвище — неясно.

Эдуард Вудсток умер в 1376 году и был похоронен в Кентерберийском соборе, однако за день до смерти он успел написать завещание, в котором указал, что хочет, чтобы его могила была сделана из металла и чтобы его одели в роскошные доспехи, словно он готов пойти в очередной военный поход.

[ + – ] Эдуард Вудсток умер в 1376 году и был похоронен в Кентерберийском соборе

Через год после смерти Черного принца, умер его отец король Эдуард III, в результате чего старший сын рыцаря — Ричард II, взошел на престол в возрасте 10 лет.

Новое исследование ученых показало, что металлические сплавы, использованные для скульптурного надгробия Черного принца, почти идентичны тем, которые использовались для скульптурного надгробия отца рыцаря — Эдуарда III.

Почти идентичные сплавы металлов в сочетании с другим сходством дизайна, например, стилем надписей на могильных эпитафиях, позволяют предположить, что надгробия, скорее всего, были созданы одним и тем же человеком или людьми с использованием одного и того же источника материалов.

Кроме того, исследователи изучили исторические документы, которые зафиксировали, что в 1386 году корабль перевозил мрамор для гробницы Эдуарда III.

Это произошло в то время, когда Ричард II переживал серьезные проблемы во время своего правления, недавно подавив крестьянское восстание. Таким образом, оба надгробия, скорее всего, были созданы около 1386 года и, вероятно, служили для поддержки правления Ричарда II.

"Вполне вероятно, что Ричард II взялся за проект гробницы своего отца в 1386 году, чтобы утвердить свою власть, когда он наконец достиг совершеннолетия", — рассказала ведущий автор исследования Джессика Баркер, преподаватель из Института искусства.

В это время Ричард II осуществлял ряд проектов по увековечиванию подвигов своей семьи, в том числе поручил автору, известному как Герольд Чандоса, написать в 1385 году поэму о Черном принце под названием "La vie du Prince Noir".

"Крупномасштабные, заметные проекты часто осуществлялись в периоды политического стресса, являясь наглядным символом власти. Мы это наблюдаем даже сегодня, когда политики объявляют о грандиозных планах строительства, чтобы отвлечь народ от разрушительных политических проблем и утвердить свою власть", — заключила соавтор исследования Эмили Пегес из Национальной галереи искусств в Вашингтоне.

Однако для Ричарда II усилия поддержать свое правление в конечном счете провалились. В 1399 году его свергнул двоюродный брат Генрих IV Болингброк, а сам Ричард умер спустя год.