Камень из сердца Земли. Найден новый минерал, чей путь на поверхность занял 1,5 млрд лет

Внутри небольшого алмаза впервые найдены мелкие кристаллы ранее не виданного минерала дэйвмаоита, который составляет 5% нижней мантии Земли.

Алмаз был добыт из недр Земли в африканской стране Ботсвана еще в 1987 году. Его ширина всего 4 мм, а вес – 81 миллиграмм. В том же году его продали в Калифорнийский технологический институт, но ни продавец, ни ученые из США не знали, что этот алмаз скрывает в себе таинственный минерал. Но в результате нового исследования эта тайна раскрыта, сообщает New Scientist.

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Древний алмаз изучил Оливер Чаунер из Университета штата Невада, который занимается поиском алмазов, которые образовались на очень большой глубине. Большинство алмазов формируются на глубине от 120 до 250 километров в недрах Земли, но сверхглубокие алмазы рождаются в нижней мантии Земли, которая начинается в 660 км от поверхности.

Во время изучения алмаза Чаунер и его коллеги обнаружили внутри крошечные кристаллы другого минерала. Это была форма силиката кальция, которая, как предполагалось, существует в нижней мантии, но ее никогда не видели. Молекулы внутри силиката кальция принимают особую кубическую форму, известную как структура перовскита.

Атомный состав этого перовскита, который содержит кальций, кремний и кислород, показал, что он мог образоваться только в условиях нижней мантии, где давление более чем в 200 тысяч раз превышает давление на поверхности Земли. В более высших слоях под поверхностью Земли силикат кальция обычно находится в виде белого минерала под названием волластонит, который имеет игольчатые кристаллы.

[ + – ] Дэйвмаоит, заключенный в алмаз Фото: ScienceAlert

Минерал дэйвмаоит

Чаунер и его коллеги назвали новый силикат кальция дэйвмаоитом в честь ученого Хо-Квана "Дэйва" Мао.

По словам ученых, кристаллическая структура дэйвмаоита была бы разрушена, если бы он был поднят на поверхность Земли из-за резкого снижения давления. Но он находился внутри алмаза и поэтому сохранился. Ученые считают, что его "путешествие" на поверхность заняло от 100 млн до 1,5 млрд лет.

"Когда мы вскрыли алмаз, дэйвмаоит оставался целым около секунды, а потом он начал расширятся и фактически превратился в стекло", — говорит Чаунер.

Считается, что дэйвмаоит составляет около 5% нижней мантии Земли и играет важную роль для нашей планеты, ведь в нем могут содержатся радиоактивные элементы, такие как уран, торий и калий-40, которые нагревают Землю при распаде. Без этих элементов Земля давно бы остыла, говорят ученые.

По словам ученых в этом дэйвмаоите было немного натрия и калия, что удивительно, ведь считается, что эти элементы в основном находятся в земной коре, а не глубоко в мантии. Чаунер продолжает искать новые сверхглубокие алмазы, чтобы найти больше скрытых в них минералов.

Напоминаем, что глубоко в мантии Земли произошло землетрясение, но считалось, что это невозможно.