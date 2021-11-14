Не верьте Голливуду: что на самом деле случится с человеком в космическом вакууме

По словам экспертов, в киноблокбастерах преувеличивают последствия пребывания человека в открытом космосе без скафандра.

В кино можно увидеть, как тело астронавта, оказавшегося без защитного костюма в космическом вакууме, мгновенно либо взрывается, либо сразу же замерзает. Это не совсем так, пишет Live Science.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Астронавт, который будет находится в вакууме без скафандра умрет, но смерть наступит в течение нескольких минут, а не секунд и это будет ужасная смерть, когда в теле будут кипеть жидкости, а нос и рот почти замерзнут.

Вакуум

В космосе нет воздуха и нет атмосферного давления, которое определяет температуру, при которой жидкости кипят и превращаются в газ. Большое давление, как на Земле не дает пузырькам газа образоваться и выйти из тела. Но в вакууме нет такого давления и температура кипения жидкостей значительно снижается.

"Тело человека на 60% состоит из воды. Только представьте, что случится с человеком — это верная смерть", — говорит Крис Ленхардт, врач из NASA. "При отсуствии давления жидкая вода в теле закипит и сразу превратится в газ. Все ткани тела, где есть вода, начнут расширяться".

Эбуллизм

Образование пузырьков газа в жидкостях тела человека - эбуллизм, и он проявляется у дайверов, которые всплывают на поверхность слишком быстро, из-за перепадов давления. У астронавта без защиты, кровь закипит медленнее, чем вода в тканях, потому что кровеносная система имеет собственное внутреннее давление, но мощный эбуллизм в тканях тела произойдет быстро.

"Никто не сможет выжить в вакууме без скафандра – смерть наступит менее чем через 2 минуты", — говорит Ленхардт.

Несколько минут смертельной агонии

Согласно исследованиям NASA, вакуум также вытянет весь воздух из легких, в результате чего человек задохнется через пару минут. После выхода воздуха, вакуум будет вытягивать газ и водяной пар из тела астронавта. Постоянное кипение воды также будет иметь охлаждающий эффект — испарение молекул воды поглотит тепловую энергию тела и нос и рот беззащитного человека почти замерзнут. Остальное тело также остынет, но это будет происходить медленнее, потому что испарения будет меньше.