Раньше неандертальцев. В Южной Африке родственник человека ходил на двух ногах еще 2 млн лет назад

Ученые говорят, что древний вид мог ходить как человек и лазать подобно обезьянам.

Ученые выяснили, что древний родственник человека, который обитал в Южной Африке около 2 млн лет назад, передвигался как человек на двух ногах, но карабкался как обезьяна. Об этом сообщает журнал eLife.

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Речь идет об Австралопитеке седиба (Australopithecus sediba), ученым удалось отыскать самую полную окаменелость нижней части спины этого вида. Открытие пролило свет на то, как передвигались первые гоминины.

Изогнутый позвоночник показал, что седиба много времени проводил на двух ногах, а также использовал верхние конечности, чтобы лазать по деревьям, как обезьяны.

За этим открытием стоит международная группа исследователей из Нью-Йоркского университета и Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге. Команда смогла сделать самую полную и подробную реконструкцию спины гоминина.

Профессор Ли Бергер со своей командой из Витватерсрандского университета обнаружили останки вымерших видов в африканской пещере Малапа. Позже ученые выяснили, что останки принадлежали мальчику и взрослой женщине.

Фото: New York University

Другие окаменелости были найдены во время раскопок рядом с вышеупомянутой пещерой. Во время этих раскопок удалось найти четыре позвонка из нижней части спины женщины, а также крестцовую кость – связующее звено между позвоночником и тазом. Команда назвала женщину Исса, что в переводе с суахили означает "защитница".

Открытие показало, что у Австралопитеков седиба, как и у людей, имелось всего пять поясничных позвонков.

"Поясничная область имеет решающее значение для понимания того, как передвигались наши ранние предки, а также того, как хорошо они приспособились к ходьбе на двух ногах. Связанные серии поясничных позвонков чрезвычайно редки в летописи окаменелостей гомининов", – говорит ведущий автор исследования профессор Скотт Уильямс из Нью-Йоркского университета.

Уильямс отметил, что такое сочетание полноты и сохранности найденных окаменелостей дает беспрецедентный взгляд на анатомию нижней части спины ранних людей.

Основным признаком адаптации к хождению на двух ногах является лордоз – внутренний изгиб поясничного отдела позвоночника. Исследование показало, что лордоз у седиба был более глубоким, чем у других австралопитеков.

"Наличие лордоза и других особенностей позвоночника представляют собой четкую картину адаптации к ходьбе на двух ногах. Также имеются и другие особенности, такие как большие и направленные вверх поперечные отростки, которые говорят о мощной мускулатуре туловища, как у обезьян", – добавляет соавтор исследования Габриэль Руссо.

Исследователи считают, что седиба являлся переходным видом, его позвоночник имеет общие черты с позвоночником современных людей (и неандертальцев) и человекообразных обезьян.

"Исса ходила как человек, но могла карабкаться не хуже обезьян", – подытожили эксперты.