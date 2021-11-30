Энергопотребление смартфонов из серии iPhone 13 Pro Max

Автономность "яблочных" гаджетов не первый год подвергается критике со стороны экспертов и покупателей. В обновленных девайсах Айфон 13 Про Макс разработчику, наконец, удалось превзойти конкурентов на рынке. Теперь гаджеты из этой серии можно назвать единоличными "королями" в плане продолжительности работы на одном заряде батареи. В статье специалисты интернет-магазина Стилус разбираются, что помогло улучшить энергопотребление флагманов бренда и насколько улучшился уровень автономности таких аппаратов.

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Какие качественные изменения получил аккумулятор смартфона?

На борту iPhone 13 Pro Max разработчик установил батарею с ресурсом в 4 352 mAh. Этот показатель на целых 18% превышает значение емкости аккумуляторов предыдущего поколения. Более того, смартфоны получили более экономичную в плане потребления энергии аппаратную платформу A15 Bionic. Теперь продвинутая система машинного обучения Neural Engine непрерывно анализирует поведение владельца гаджета и максимально грамотно распределяет нагрузки на электронную начинку. А частота обновления экрана автоматически регулируется в рамках 120 Гц в зависимости от текущих сценариев. Внедрение таких технологий крайне позитивно сказалось на расширении времени автономной работы портативных устройств бренда.

О чем нам говорят результаты тестов автономности iPhone 13 Pro Max?

Уважаемое агентство Xiaobai выполнило грамотное тестирование автономной работы смартфонов из свежей линейки, сравнив полученные результаты с другими популярными гаджетами. Вначале специалисты компании провели комплексный анализ энергоэффективности аппарата под максимальными нагрузками на систему. По итогам трехчасового теста батарея Айфон 13 Про Макс сохранила 68% заряда. Ну а в базовой версии iPhone 13 расход энергии составил до 64%. Далее эксперты продолжили тестирование аппаратов, но уже в течение 5 часов. На этот раз заряд снизился лишь до 35%, чего вполне достаточно для полноценной эксплуатации устройства в течение всего оставшегося дня.

Из технической документации производителя известно, что емкость батареи iPhone 13 Pro Max достигает 16.7 Вт/ч. В младшей версии флагмана значение составляет 12.4 Вт/ч. Если сравнивать эти модели с прямым конкурентом Samsung Galaxy S21 Ultra, то здесь используется аккумулятор на 18,8 Вт/ч.

Исходя их результатов тестов, создатели iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite, iPhone 13 Pro Max 128GB Sierra Blue и других достойных внимания моделей хорошенько поработали над увеличением автономности. Немалую роль здесь сыграла установка чипа A15 Bionic с энергоэффективными ядрами, а также реализация технологии адаптивной регулировки частотности экрана. В то же время базовые версии iPhone 13 поддерживают стабильную частоту смены кадров на уровне 60 Гц, что не помешало этим устройствам показать впечатляющую автономность.

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