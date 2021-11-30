Грандиозная работа. Горы на Земле взрастили самые маленькие морские организмы

По словам исследователей, без бурного развития жизни в океанах Земли миллиарды лет назад, горы на суше, возможно никогда бы и не появились.

В новом исследований шотландские ученые пришли к выводу, что микроскопические одноклеточные организмы, живущие в океанах Земли сыграли ключевую роль в появлении горных хребтов на планете, сообщает ScienceAlert.

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Ученые провели исследование 20 горных хребтов по всему миру и сделали вывод, что они появились деформации земной коры, на которую повлиял углерод, отложенный морскими микроорганизмами. Когда эти организмы умирают и опускаются на дно океанов, они могут добавить органический углерод в кору Земли, что делает ее более слабой и гибкой. По словам ученых, этот дополнительный углерод сделал более легким процесс деформации земной коры и таким образом появились горные хребты.

Все началось 2 млрд лет назад

Исследователи считают, что эти изменения начались около 2 млрд лет назад в палеопротерозое. Тогда органический углерод начал накапливаться в большом количестве в виде графита на дне океанов, что сделало породу более хрупкой. В течение 100 млн лет большинство горных хребтов на Земле стали формироваться в этих ослабленных слоях коры.

"Наше исследование доказывает, что горы появились благодаря жизненным формам. Выходит, что биосфера и сама планета тесно связаны между собой таким образом, о котором раньше и не предполагали", — говорит Джон Парнелл из Университета Абердина в Шотландии.

Фото: wikipedia

Кислородная катастрофа

В прошлом ученые полагали, что тектонические плиты должны быть ослаблены графитом для того, чтобы появились горы, но что стало причиной его высоких концентраций являлось предметом споров. Бурное развитие морской жизни 2 млрд лет назад, скорее всего, стало реакцией на Кислородную катастрофу, когда изменился состав атмосферы Земли. Фотосинтезирующие бактерии начали производить огромное количество окисления, которое способно было поддерживать новые формы одноклеточной жизни.

Но для создания гор не нужно много органического углерода. Всего небольшой процент необходим, чтобы тектонические плиты скользили под друг друга или над друг другом во время столкновения, говорят ученые. Но в исследованных горных хребтах, которые образовались из палеопротерозойских отложений, процент углерода был достаточно высоким – от 10 до 20%.

Концентрация углерода была высокой, его поток в зону столкновения плит был больше, деформация коры происходила быстрее и все это благодаря микроорганизмам, говорят ученые.