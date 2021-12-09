Самая яркая сверхновая. Ученые разгадали загадку с помощью записей 1000-летней давности

Записи ученого Ибн-Сины стали источником новых данных о взрыве сверхновой для современных астрономов.

В начале 11 века на Земле многие люди смогли увидеть вспышку самой яркой сверхновой звезды. А некоторым ученым, даже удалось задокументировать увиденное. На основе древних текстов ученые смогли узнать больше об этом космическом событии, сообщает Forbes.

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Самая яркая в истории сверхновая звезда была видна на Земле в 1006 году. Много ученых того времени по всему миру описывали яркую звезду, которая вспыхнула, а потом медленно угасла. Основываясь на исторических документах астрономы в 1965 году нашли газовое облако, которое осталось после взрыва сверхновой звезды в 1006 году. Они назвали звезду SN 1006, а газовое облако SNR 1006. Оно находится на расстоянии 7100 световых лет от нас.

Ибн-Сина и сверхновая

Но совсем недавно астроном Ральф Нойхаузер и его коллеги нашли еще одно подробное описание сверхновой звезды 1006 года. Это описание затерялось в главе посвященной метеорологии в книге "Китаб аш-Шифа" ("Книга исцеления"). Этот научный труд является энциклопедией и посвящен она различным наукам. Автором этого научного произведения был известный персидский ученый Ибн Сина, известный в Европе как Авиценна. Он написал свою книгу в 1027 году.

[ + – ] Ибн Сина (980- 1037) - средневековый персидский ученый, философ и врач Фото: wikipedia

"Ее было видно в течение трех месяцев. Сначала она была темной и зеленой, начала выбрасывать искры, а потом стала белой, потускнела и исчезла навсегда", — описал взрыв сверхновой в своей книге Ибн Сина.

Ибн Сина описал цвета сверхновой более подробно, чем любой другой историк того времени. По словам Нойхаузера, эти детали могут раскрыть больше информации о механике взрыва сверхновой звезды. И это поможет физикам точно настроить модели самых мощных сверхновых.

Мощная сверхновая

Когда астрономы обнаружили туманность SNR 1006, самым интересным было то, чего они не обнаружили. Ученые не увидели никаких следов черной дыры или нейтронной звезды. Астрономы сделали вывод, что SN 1006 была сверхновой типа Ia. Во время такого мощного взрыва испаряется даже сжатое ядро звезды и не остается ничего, кроме облака плазмы.

Все сверхновые типа Ia горят с одинаковой яркостью, но некоторые из них кажутся более тусклыми, чем другие, потому что они находятся дальше. Поскольку астрофизики это знают, они могут использовать видимую яркость сверхновой звезды типа Ia, чтобы определить расстояние до нее.

[ + – ] Остатки сверхновой 1987A Фото: wikipedia

Рассказ Ибн Сины о сверхновой оставался без внимания, потому как большинство исследователей считало, что в этом месте говорится о комете, а не о сверхновой. Последний раз сверхновую звезду без помощи телескопов видели в 1987 году, когда взорвалась сверхновая SN 1987A на расстоянии 168 тысяч световых лет в Большом Магеллановом Облаке.