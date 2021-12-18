Стерты с лица Земли. Топ-5 живописных руин, оставшихся от великих городов древности (фото)

В мировой истории есть немало примеров, когда целые города оказывались покинутыми. Иногда, при весьма загадочных обстоятельствах.

Для большинства людей кажется невероятным, что целый город может навсегда исчезнуть. Огромный город с архитектурой, горожанами, королями и королевами, пищей и сельскохозяйственными угодьями мог процветать веками, а затем внезапно взять и прекратить свое существование, пишет Discover Magazine.

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Однако благодаря археологам, полностью потерять все данные о городе сложнее, чем когда-либо прежде. С помощью современных технологий исследователи могут найти остатки и артефакты древних городов, а затем изучить их и узнать историю поселения.

Топ-5 древних городов, от которых остались живописные руины:

1. Карфаген

Расположенный в пригороде Туниса, Карфаген является легендарной жемчужиной Северной Африки. Город был родиной Ганнибала, который считается одним из величайших военачальников, когда-либо существовавших в мире.

Основанный финикийцами в IX веке до н.э., великий город, расположенный на берегу Тунисского залива, был сожжен дотла во время Пунических войн в 146 году до н.э. Пунические войны — три войны между Древним Римом и Карфагеном, продолжавшиеся с перерывами в 264-146 годах до н. э.

Позже он был перестроен римлянами, но от его ранних финикийских корней мало что осталось. В восстановленном городе построили огромные римские цистерны и водоносные горизонты, которые представляли собой водохранилища.

Вода из эти водохранилищ использовалась в тщательно продуманных общественных банях. В них размещались сауны, бассейны и более 100 мраморных комнат. Позже римский город пал аналогичным образом, а в VII его разрушили арабские захватчики.

2. Персеполь

Персеполь (также известный как Персеполис, Тахт-е Джамшид и Чехель Менар) великолепные руины которого находятся на юго-западе Ирана, входит в число величайших археологических памятников мира. Он был основан в 518 году до н. э. Дарием Великим, известным как один из самых важных правителей державы Ахеменидов.

Величественный шедевр посреди пустыни был известен своей знаменательной архитектурой, городским планированием, строительными технологиями и искусством.

Древний город искусно построили с использованием тонких колонн, которые поддерживали высокие потолки с вырезанными на балках огромными скульптурными быков (считающимися символом бога). Однако самым важным достижением города была его подземная ирригационная система под названием кяриз, которая используется и до сих пор.

В 330 году до н. э. Александр Македонский захватил и сжег город. Однако несмотря на это, некоторые участки города уцелели, а вместе с ними несколько величайших скульптур и построек.

3. Помпеи

24 августа 79 года н.э. процветающий город Помпеи, находящийся близ современного Неаполя (Италия), был погребен под ядовитыми газами и расплавленными обломками вулкана Везувия.

Город является одним из самых важных археологических объектов в мире, поскольку слои пепла точно сохранили под собой некогда живой город — и его жителей.

Когда Помпеи наконец обнаружили в 1700-х годах, мир был поражен открытием такого изощренного греко-римского города, застывшего во времени. В ходе раскопок археологи обнаружили грандиозные общественные здания, включая впечатляющий форум и амфитеатр. В древнеримских городах форум — центрально расположенное открытое пространство, окруженное общественными зданиями и колоннадами, служившее местом собраний.

Также ученые раскопали роскошные виллы, всевозможные дома и пекарни, в печах которых все еще оставался хлеб. А внутри зданий были найдены множество останков людей.

Сегодня раскопки в Помпеях продолжаются. А ученые и туристы из всех уголков мира продолжают восхищаться жуткими руинами древнего города.

4. Тикаль

Этот древний город майя, спрятанный в тропических лесах Гватемалы, существовал между 200 и 900 гг. н.э., пока в конце концов не был заброшен, оставив после себя свои мистические руины.

В период своего расцвета в раннем классическом периоде (600 — 900 гг. н.э.) в городе проживало от 40 000 до 60 000 человек. По словам Стивена Д. Хьюстона, археолога из Университета Брауна, город смог прокормить такое большое население благодаря интенсивному сельскому хозяйству на окружающих его заболоченных землях.

Обширные дворцы города показывают его вероятные центры управления, а также пирамиды: одни — посвященные древним богам, другие — предназначающиеся для хранения останков великих королей города. Однако несмотря на всю свою мощь, примерно в IX веке н.э. Древний город был заброшен.

Исследование, опубликованное в прошлом году, показывает, что возможной причиной этому было загрязнение древних водоем токсичными водорослями, которые могли сделать воду в городе непригодной для питья.

5. Меса-Верде

В период между 550 и 1281 годами н.э. в юго-западных пустынях современного Колорадо многочисленное население из более чем 3000 предков пуэбло — анасази, вырезало одно из самых искусных скальных жилищ, найденных в Северной Америке. Пик развития цивилизация началось незадолго до XIV века.

Прожив больше 600 лет в основном на вершине скалы, анасази начали строить под нависающими скалами Меса-Верде постройки — от однокомнатных кладовых до деревень с более чем 150 комнатами. Десятилетия раскопок по-прежнему оставляют много вопросов без ответа, но они показали нам, что древние жители были умелыми фермерами и мастерами.

Меса-Верде насчитывает около 600 жилищ, в которых обитали в основном крестьяне. Архитектура этих захватывающих каменных домов впечатляют и сегодня, но что поражает ученых больше всего, так это разные культурные артефакты, которые оставили после себя жители этого комплекса. Богато украшенное текстильное искусство, а также виртуозность и красочность росписи на их керамике действительно вызывает восхищение.

Вероятной причиной разрушения этого места стали продолжительной засухи, которые посеяли хаос среди людей, что в результате привело к многочисленным войнам.

Среди признаков серьезных общественных неурядиц исследователи обнаружили останки тел, у которых были разбиты черепа и сломаны руки.