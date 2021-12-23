Ночь длиной в два года. Астероид-убийца погрузил Землю в кромешную тьму 66 млн лет назад

Экосистемы начали восстанавливаться лишь спустя 40 лет после того, как рассеялась тьма.

По-настоящему темные времена на Земле настали после того, как в планету врезался астероид, убивший всех нептичьих динозавров. Новое исследование показывает, что сажа от масштабных лесных пожаров на несколько лет заблокировала солнечный свет, запустив еще одну волну массового вымирания. Об этом сообщает Live Science.

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Падение астероида на Землю около 66 млн лет назад мгновенно уничтожило почти все формы жизни. Но последующие годы также были нелегкими на планете. Плотные облака пепла и других мелких частиц поднялись в атмосферу и погрузили Землю во тьму примерно на два года.

В течение этого времени растения были лишены фотосинтеза, что привело к коллапсу экосистемы. И даже после того, как тучи рассеялись, вымирание могло продолжаться на протяжении еще нескольких десятилетий.

Как известно, завершением Мелового периода стал удар астероида со скоростью примерно 43 тыс. км/ч. Диаметр астероида составлял 12 км, и он оставил огромный "шрам" на поверхности Земли – кратер Чиксулуб, который находится под водой в Мексиканском заливе. Диаметр этого кратера составляет 150 км.

Астероид уничтожил около 75% жизни на Земле, включая нептичьих динозавров. Предки современных птиц стали единственной ветвью генеалогического древа динозавров, которая пережила вымирание.

Облака из измельченных горных пород и серной кислоты снизили глобальную температуру и вызвали кислотные дожди, что спровоцировало лесные пожары.

По словам геолога из Калифорнийской академии наук Питера Рупнарина, исследователи создали модель, которая показала, как двухгодичная ночь повлияла на жизнь на Земле.

Авторы исследования реконструировали популяции, жившие в формации Хелл-Крик, богатой ископаемыми останками. Всего для реконструкции было выбрано около 300 видов.

"Мы сосредоточились на этом регионе, так как его летопись окаменелостей хорошо изучена, поэтому мы смогли надежно реконструировать сообщество видов, проживавших там", – говорит Рупнарин.

После этого, ученые создали моделирование, в котором выбранные популяции подвергались разным периодам темноты – от 100 до 700 дней. Исследователи хотели выяснить, какие именно интервалы темноты могли привести к быстрому вымиранию 73% позвоночных, что соответсвует летописи окаменелостей.

Рупнарин отметил, что ночь должна была начаться быстро, достигнув своего максимума всего за несколько недель.

Согласно полученным результатам, экосистемы бы восстановились после ночи длительностью до 150 дней. Но уже через 200 дней популяции достигли бы критической точки, когда некоторые виды вымерли, а модели доминирования измелились.

В симуляциях, где ночь длилась от 650 до 700 дней уровень вымирания достигал 65-81%. Таким образом, можно предположить, что популяции Хелл-Крик пережили около двух лет ночи.

"По всей планете условия варьировались из-за атмосферных потоков и колебаний температуры, но мы подсчитали, что тьма могла сохраняться в районе Хелл-Крик до двух лет", – подытожили авторы исследования.

После такого кризиса, экосистемы могут восстановиться с новым распределением видов. Но этот процесс, как выяснили ученые, может занять десятилетия. Например, экосистемы Хелл-Крик начали восстанавливаться спустя лишь 40 лет после того, как рассеялась тьма.