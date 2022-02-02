Ученые нашли таинственный скелет лошади без головы в захоронении раннего Средневековья

На древнем кладбище в Германии обнаружили останки человека и лошади без головы. Ученые считают, что их похоронили 1400 лет назад.

В городе Книтлинген, который расположен в земле Баден-Вюртемберг в Германии, на средневековом кладбище археологи обнаружили могилу со скелетами человека и лошади без головы. Ученые считают, что похороненный здесь человек был владельцем этой лошади и при жизни ездил на ней. Приблизительный возраст захоронения – 1400 лет, сообщает ScienceAlert.

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По словам археолога Фольке Даммингера из Штутгартского регионального совета Государственного управления охраны памятников, в эпоху раннего Средневековья этой территорией правили франкские короли из династии Меровингов. Эта династия была у власти в Франкском государстве с 476 по 750 годы нашей эры. Эта страна занимала территории нынешней Франции и части нынешней Германии.

[ + – ] Скелет древнего франкского воина, который обнаружили в Германии Фото: ScienceAlert

"Мы считаем, что этот человек был одним из главных военачальников и служил королям из династии Меровингов. И конечно же, принимал участие в завоевательных походах", — говорит Даммингер.

По словам ученого, учитывая, что этот воин представлял местную элиту, он владел обширными сельскохозяйственными угодьями, здесь жила его семья, но землю обрабатывали крестьяне.

Главный вопрос заключается в том, почему этого человека похоронили с лошадью без головы?

[ + – ] Возможно, лошадь обезглавили потому, что это было частью погребальной церемонии Фото: ScienceAlert

"Пока у нас нет точно ответа на этот вопрос. Возможно, лошадь обезглавили потому, что это было частью погребальной церемонии. И скорее всего, лошадь разместили рядом с владельцем, чтобы он мог использовать ее в загробной жизни. Но голову лошади мы пока не нашли", — говорит Даммингер.

Члены семьи всадника хотели показать его богатство и статус, а потому похоронили вместе с лошадью, говорит археолог.

[ + – ] Часть среденевекового кладбища в городе Книтлинген, где проводят раскопки немецкие археологи Фото: Live Science

На этом же кладбище в городе Книтлинген ученые обнаружили останки нескольких мужчин и женщины, которые жили в то же время, что и всадник. Все они принадлежали к богатому сословию, учитывая тот факт, что в могилах были обнаружены украшения, а также оружие: мечи, копья, щиты и наконечники стрел.

[ + – ] Карта Франкского государства — территориальные расширения от 481 до 814 г. Фото: wikipedia

По словам Даммингера, археологи более тщательно изучат могилу с обезглавленной лошадью. Они хотят провести анализ костей и зубов всадника, чтобы выяснить сколько ему было лет, чем он болел и от чего умер, а самое главное, когда именно. Также в планах ученых провести раскопки и других захоронений периода раннего Средневековья, которые находятся в этом немецком городе.