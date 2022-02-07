Ходячие дюны на Марсе. Ученые увидели мегарябь на поверхности, которой не должно быть

Ученые обнаружили, что неактивные волны на песке все же двигаются по поверхности Красной планеты.

Исследователи Марса давно изучили рябь на песке, которая образовалась под воздействием ветра. Эти песочные волны считаются неактивными следами прошлого климата. Но в новом исследовании Мэтью Чойнаки из Планетологического института США показывает, что в северной полярной области Марса обнаружены волны на песке, которые двигаются, сообщает SciTechDaily.

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Рябь на песке на поверхности Марса, по словам Чойнаки, имеет высоту от 1 до 2 метров, а расстояние между этими песочными волнами составляет от 5 до 40 м. Для сравнения высота самих песчаных дюн на Марсе достигает сотен метров и расстояние между ними колеблется от 100 до 300 м.

Несмотря на то, что скорость перемещения песочных волн всего 13 см за земной год, некоторые из них перемещаются на 9,6 метра за год всего за 22 дня полярного марсианского лета. В остальной же период они статичны. С помощью космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter ученые изучали активность полярного песка в течение нескольких лет.

Фото: SciTechDaily

"Нам удалось выяснить, что эти волны на песке могут двигаться, и не являются статичной реликтовой формой рельефа", — говорит Чойнаки.

Сложности в изучение планетарных форм рельефа на севере Марса добавляет то, что на Красной планете продолжительная полярная зима. В это время регион покрывается углекислым газом и водяным льдом. Ученые считают, что в это время песчаные волны не двигаются и это продолжается примерно полгода. По словам Чойнаки, летний ветер потом компенсирует этот долгий период бездействия.

"Мы обнаружили, что такие огромные мегаряби на песке широко распространены по всему региону и перемещаются с относительно высокой скоростью. Это говорит о том, что поверхность Марса "живая" и меняется", — говорит Чойнаки.

Фокус уже писал о том, что сейчас разрабатывается программа для обеспечения длительности дальних космических полетов. Ученые решили, что астронавты лучше перенесут полет на Марс, если их погрузить в сон.