Помогают или нет: ученые рассказали всю правду об афродизиаках

Многие продукты, от корня женьшеня до устриц, известны своими свойствами усилия полового влечения. Но как заявляют эксперты, не все так однозначно.

Если зайти и почитать, что пишут в интернете, то окажется, что почти все продукты питания являются афродизиаками. От такой экзотики, как шафран, сырые устрицы и трюфели до обычных продуктов: инжира, чечевицы, чеснока, базилика и корицы, пишет Popular Science.

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Но работает ли что-нибудь из этого?

Афродизиаки — это вещества, которые усиливают половое влечение, возбуждение и сексуальное удовольствие. К сожалению, каких-либо научных доказательств об их эффективности ученые пока не обнаружили.

[ + – ] Инжир - один из предполагаемых афродизиаков

Так, например, в 2013 году эксперты провели два исследования. В первом эксперимент проводили над мышами, для которых использовали различные травы и яд из кожи жаб, однако никаких доказательств найдено не было. Во втором же приняли участие люди, на которых тщательно изучали 3 растительных средства. Но они также не предоставили убедительных свидетельств, касаемо действенности афродизиаков.

Наиболее многообещающим оказался корень женьшеня, который используется в фитотерапии в Восточной Азии и Аппалачи. Он способствует притоку крови к пещеристому телу — одна из пары губчатых областей эректильной ткани, которые содержат большую часть крови в половом члене во время эрекции. В некоторых других исследованиях, также утверждается, что это растение может в целом повышать энергию, но научных подтверждений этому мало.

[ + – ] Наиболее многообещающим оказался корень женьшеня, который используется в фитотерапии в Восточной Азии и Аппалачи

Корень маки перуанской — еще один предполагаемый афродизиак из этой троицы, который был надлежащим образом изучен, то есть испытан на людях и сравнен с плацебо, но результаты оказались весьма неоднозначными. В одном случае ученые обнаружили слабое влияние на импотенцию (также эректильная дисфункция), в другом — повышение либидо как при низких, так и при высоких дозах, а в третьем — вообще никакого влияния. Кроме того, все три исследования проводились исключительно на мужчинах.

По результатам аналогичных исследований выяснилось, что йохимбин, химическое вещество, которое получают из коры южноамериканских растений белое квебрахо и раувольфия змеиная, может помочь при эректильной дисфункции. Но он показал свою эффективность только в ситуациях, когда невозможно найти физическую причину импотенции. А употребление его в больших количествах и вовсе может привести к смерти.

[ + – ] Корень маки перуанской — еще один предполагаемый афродизиак из этой троицы, который был надлежащим образом изучен

В дополнение к отсутствию убедительных данных, важно понимать, что не все возможные эффекты афродизиаков были изучены одинаково. В фармакологических исследования обычно не изучают вопрос о том, вызывают ли вещества чувство возбуждения. Большинство исследований афродизиаков посвящено "потенции" и "эффективности", либо с точки зрения частоты эрекции, легкости появления (или задержки) оргазма, либо качества спермы.

Отчасти это объясняется тем, что ученые гораздо лучше понимают химические механизмы возникновения эрогированного пениса, чем понятие возбужденности, которое связана с сочетанием гормонов, уровня энергии, физического и эмоционального комфорта и ситуационного контекста. Кроме того, гораздо проще провести исследование, в котором измеряется частота эрекции или движение спермы — количественно измеримые свойства, чем желание или удовольствие, которые являются весьма субъективными.

[ + – ] В дополнение к отсутствию убедительных данных, важно понимать, что не все возможные эффекты афродизиаков были изучены одинаково

Если какие-то из предполагаемых афродизиаках помогают вам получать больше удовольствия от секса, то это безусловно прекрасно. Если устрицы, вино или женьшень поднимают вам настроение, вам не нужно научное исследование, чтобы доказать это. Только не ожидайте, что ваш любимый "усилитель настроения" произведет такое же волшебное действие на всех остальных.