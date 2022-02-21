Действительно страшно: как хирурги проводили операции до появления анестезии

До появления анестезии высочайшим мастерством хирурга считалось проведение быстрой и точной операции. Но она приносила невыносимую боль.

До того, как появилась современная анестезия, хирурги прошлого или не использовали вообще никаких средств для утоления боли, либо применяли опиум, сок мандрагоры и даже гипноз, сообщает Live Science.

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На протяжении столетий хирургическое вмешательство было настоящим кошмаром для пациента. Врачи прошлого могли вообще не использовать никаких препаратов для того, чтобы пациенту стало легче либо использовали не всегда полезные для здоровья вещества. Как именно происходили операции в древнем мире, в Средние века и даже в 18 веке рассказывает анестезиолог из университета Данди в Шотландии Тони Вайлдсмит.

Опиум и мандрагора

На протяжении столетий, до изобретения современной анестезии, врачи иногда пытались облегчить боль во время операции своим пациентам.

"Существуют исторические свидетельства, что еще в 12 веке врачи давали пациентам губки, пропитанные опиумом или соком мандрагоры, чтобы они немного заснули и не чувствовали такой сильной боли", — говорит Вайлдсмит.

В одной из средневековых рукописей также упоминается рецепт смеси для утоления боли во время проведения операции. Эту смесь делали из кабаньей желчи, опиума, сока мандрагоры, и уксуса. Начиная с 1600-х годов в Европе опиум и лауданум (настойка опиума на спирте) стали повсеместно применять врачи для утоления боли у пациентов.

"Но эти давние анестетики были опасными для здоровья. Мандрагора вызывала галлюцинации, а иногда и смерть, а опиум и лауданум вызывали привыкание", — говорит Вайлдсмит.

Операции проводили быстро

По словам ученого, часто хирурги не использовали никаких средств в качестве анестезии, а делали свою работу быстро и точно. Это считалось вершиной мастерства. Такие операции были короткие, но пациенты ощущали настолько сильную боль, что сложно даже представить.

"Самым распространенным видом хирургического вмешательства была стоматология. Боль и негативные последствия от удаления зубов были меньше, чем при других видах операций. Но и их люди делали крайне неохотно. Поэтому до появления в середине 1800-х годов в США и Европе хирургической анестезии хирургические вмешательства были не очень популярными", — говорит Вайлдсмит.

[ + – ] Изображение операции в 16 веке Фото: Live Science

Разные методы анестезии

По словам ученого, в разное время существовали разные, иногда очень необычные, методы анестезии. Есть свидетельства того, что врачи давили на сонную артерию, чтобы человек потерял сознание. Хотя это было и очень рискованно. Также существовал метод давления на нервные окончания, чтобы вызвать онемение конечностей.

В частности, в 1784 году британский хирург Джон Хантер наложил жгут на конечность пациента и вызвал онемение. По данным Королевского колледжа анестезиологов, Хантеру удалось достаточно безболезненно ампутировать конечность.

"Еще одним способом анестезии был "месмеризм". Его придумал австрийский врач Франц Антон Месмер. Этот псевдонаучный метод сочетал элементы гипноза с теориями о том, что в организме человека существует жидкость, похожая на силовое поле, которой можно манипулировать с помощью магнитов. Контролируя эту жидкость, можно ввести пациентов в состояние анабиоза, во время которого они не заметят боли", — говорит Вайлдсмит.

[ + – ] Эфир и хлороформ - предвестники появления современной анестезии Фото: Live Science

Эфир и хлороформ

В середине 19 века врачи решили использовать в качестве анестезии приятно пахнущее органическое соединение – эфир. В 1846 году американский хирург-стоматолог Уильям Мортон провел публичную операцию, во время которой он давал пациенту газообразный эфир, а затем безболезненно удалил опухоль с шеи пациента. Это было первое клиническое доказательство того, что осторожное применение этого газа может вызвать потерю сознания и облегчить боль.

В 1848 году, хирурги доказали, что другое соединение, хлороформ, может также облегчить боль во время родов и других операций.

"Использование эфира и хлороформа позволило хирургам погружать пациентов в сон на более длительное время, а значит операция длилась дольше, и врачи могли ее сделать более качественно. Со временем это позволило проводить более сложные операции", — говорит Вайлдсмит.

Ни один из двух газов больше не используют в хирургии, но они стали основой для разработки более безопасных и эффективных лекарств, которые превратили анестезию в то, чем она есть сегодня, резюмирует ученый.