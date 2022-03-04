Археологи обнаружили самые старые мумии в Европе эпохи мезолита

Ученые пришли к выводу, что мумификация умерших была более ранним и распространенным явлением в доисторические времена, чем они считали раннее.

В ходе своего недавнего исследования ученые повторно изучили останки 8000-летней давности, найденные в долине Садо в Португалии в 1960 и 1962 годах. Дополнительный анализ старых останков показал, что эти мумии являются самыми древними в Европе, пишет IFLS.

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Археологи не только изучили фотографии 13 скелетных останков, проведя реконструкцию положения, в которых захоронили тела, но и применили археотанатологию — метод, изучающий останки человека на археологических раскопках, анализируя расположение костей в могилах.

Реконструкция показала, что трупы были захоронены до того, как некоторые из слабых суставов мумий начали разлагаться. Более того, они удивительно хорошо сохранили свою анатомическую целостность. Но что выделялось в этих телах больше всего, так это их неестественное положение с ногами, прижатыми к ягодицам. Некоторые из них были так плотно "упакованы", что исследователи подозревают, что для сохранения компактности тел использовалась плотное обертывание или связывание.

Свидетельства мумификации были особенно заметны на двух наиболее сильно изогнутых скелетах, кости которых были зафиксированы настолько прочно, что, как полагают ученые, указывают на какую-то обработку перед погребением.

То, что кости так хорошо сохранили свое положение указывает на то, что тела были положены в землю в иссушенном состоянии, как это происходит при мумификации. Это не только сохранило суставы, но и позволило сильно согнуть тело, поскольку диапазон движений увеличился с сокращением объема мягких тканей.

Все эти закономерности указывает на управляемую и естественную мумификацию. Долгое время тело постепенно высушивалось, что сохраняло его целостность, при этом ему придавали желаемое положение. Предварительная погребальная обработка посредством такого типа мумификации могла позволить людям мезолита сохранять и транспортировать своих мертвецов, поскольку она делала останки значительно легче по сравнению со свежим трупом.

"Перемещение мертвых было дорогостоящее, поэтому мумификация перед транспортировкой значительно облегчала путешествие", — отметили ученые.

Мумификация также могла иметь важные культурные последствия для понимания смерти людьми мезолита, особенно учитывая, что этот процесс часто требует нескольких дней или месяцев ухода за многочисленными экссудатами умершего. Экссудат — жидкость, выделяющаяся в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении.

По мнению ученых, мумификация вполне могла применяться даже на столь раннем этапе, причем по всей Европе, но для того, чтобы это точно подтвердить, необходимо провести дополнительные исследования.