Тяжкий труд. Ученые объяснили внезапное снижение роста первых земледельцев

Как оказалось, переход от преимущественно охоты к земледелию плохо сказался на здоровье людей, о чем свидетельствует более низкий, чем ожидалось, рост первых земледельцев.

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Согласно новому исследованию ученых, сельское хозяйство уменьшило рост наших предков. Эксперты пришли к выводу, что переход от образа жизни охотников-собирателей к выращиванию сельскохозяйственных культур уменьшил их рост в среднем на 4 см, пишет Study Finds.

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Сельское хозяйство, конечно, дает больше пищи за меньшее количество работы, но переход от преимущественно охоты до земледелия мог плохо сказаться на здоровье людей эпохи неолита, о чем свидетельствует более низкий, чем ожидалось, рост первых земледельцев. Результаты исследования основаны на изучении костей конечностей 167 доисторических взрослых, которые жили либо до, либо после того, как люди начали выращивать собственные сельскохозяйственные культуры.

В ходе исследования ученые создали модель, в которой измерили рост древних людей, показатели стресса, наблюдаемые в костях, а также древнюю ДНК. Изучаемые люди жили между 38 000 и 2400 годами назад, промежуток времени, который включает в себя период предшествующий сельскому хозяйству, и период жизни первых и последующих фермеров.

[ + – ] Компьютерная модель показала, что люди эпохи неолита были на 4 см ниже своих предшественников и на 2 см ниже, чем последующие люди

Компьютерная модель показала, что люди эпохи неолита были на 4 см ниже своих предшественников и на 2 см ниже, чем последующие люди. Высота неуклонно увеличивалась в течение медного (2 см), бронзового (2,6 см) и железного (3 см) веков по отношению к неолиту. Оседлые фермерские общины возникали по всей Европе в разное время.

"На данный момент нам известно, что 80% роста зависит от генетики, а 20% — от окружающей среды. Однако все генетические варианты, связанные с ростом пока еще не определены", — рассказали ученые.

Помимо всего прочего исследование занималось и изучением генетической родословной. Перемещение людей происходило в основном с востока на запад и эксперты хотели учесть эту миграцию, которая, возможно, и привела к различным генетическим изменениям, связанным с ростом.

Напомним, что ранее ученые наконец-то получили первый полный геном человека. Им удалось расшифровать недостающие звенья в геноме человека, что предоставляет возможность узнать откуда берутся разные мутации.