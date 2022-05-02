Лох-несское чудовище жило на Земле: оно повелевало океанами 200 млн лет назад

Ученые выяснили, что подводные морские монстры с длинной шеей умели быстро плавать.

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Ученые из Бристольского университета выяснили, что древним морским монстрам – плезиозаврам, которые обладали чрезвычайно длинной шее, удавалось достаточно быстро плавать. И им в этом помогали их очень большие тела, сообщает Daily Mail.

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Новое исследование показывает, что примерно 200 млн лет назад плезиозаврам пришлось развить большие тела, чтобы стать повелителями океанов. Большой размер тела помогал ископаемым животным плавать достаточно быстро, даже несмотря на то, что у них были очень длинные шеи, которые должны были бы замедлять движение в воде. По словам ученых, именно большая мышечная масса позволяла плезиозаврам развивать большую скорость.

Ученые из Бристольского университета создали компьютерные модели вымерших подводных животных на основе окаменелостей, чтобы выяснить, как именно они плавали и были ли они медленными существами.

[ + – ] Плезиозавр. Реконструкция Фото: wikipedia

Компьютерное моделирование движений древних подводных монстров

В свою модель ученые поместили плезиозавров, морских рептилий с очень длинными шеями и четырьмя ластообразными лапами, которые появились примерно 203 млн лет назад. Также для сравнения в модели присутствовали и ихтиозавры, похожие на рыб морские рептилии, которые появились примерно 250 млн лет назад. Кстати, среди плезиозавров особенно выделялись эласмозавры, у которых были самые длинные шеи среди этой группы древних животных.

[ + – ] В свою модель ученые поместили плезиозавров, морских рептилий с очень длинными шеями и четырьмя ластообразными лапами, которые появились примерно 203 млн лет назад Фото: Daily Mail

"В нашей модели мы сравнивали, как могли двигаться древние плезиозавры и ихтиозавры под водой по сравнению с современными китообразными, такими как киты и дельфины", — говорит Сусана Гутарра Диас из Бристольского университета.

Главное размер, а не форма

Исследование показало, что большой размер тела помогает преодолеть сопротивление воды, даже если у животного огромная длинная шея. По словам ученых, это развенчивает миф о том, что низкое сопротивление воде обеспечивает форма тела, а не его размер.

Также ученые выяснили, что длинные шеи эласмозавров действительно давали большее сопротивление воде, но это компенсировалось наличием огромного тела.

"Хотя у плезиозавров и было большее сопротивление воде, наши модели показывают, что оно было ненамного большим, чем у ихтиозавров и китообразных", — говорит Сусана Гутарра Диас.

По словам Бенджамина Муна из Бристольского университета, длинная шея давала эласмозаврам дополнительные преимущества для охоты. Но оно было неэффективным до того, как эти животные не смогли развить достаточно большое тело, которое бы компенсировало сопротивление воды из-за длинной шеи.

[ + – ] Эласмозавр. Реконструкция Фото: wikipedia

"Наше исследование показывает, что несмотря на общепринятое мнение, плезиозавры не плавали медленно. И они не были более медлительными в воде, чем ихтиозавры и китообразные. И все благодаря их огромным телам", — говорит Мун.

Также ученые считают ,что шеи и тела плезиозавров эволюционировали вместе, чтобы сохранить правильное соотношение их размеров.

Как плавали плезиозавры?

Исследователи считают, что древние длинношеие животные для того, чтобы плавать под водой использовали почти идентичные пары листообразных лап. И обе эти пары давали движущую силу животному. Для сравнения, черепахи и морские львы, используют свои передние ласты для толчка, а задние ласты для управления.

Ученые считают, что для управления плезиозавры использовали короткий хвост. Кстати длина плезиозавров составляла от 15 до 20 метров.