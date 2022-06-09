Вылетело из головы. Ученые выяснили, почему люди часто забывают о своих планах

Каждый человек не раз сердился на себя за то, что забыл выполнить что-то важное или вспомнил о деле не вовремя. Но как отмечают эксперты, вашей вины тут нет.

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Большинство из нас сталкивались с неловкостью, забыв выполнить обещанное кому-то дело. Иногда мы пытаемся изо всех вспомнить то, о чем только что хотели рассказать или сделать, но это все равно не помогает, пишет The Conversation.

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Новое исследование ученых смогло найти этому объяснение. Независимо от того, как сильно вы стараетесь запомнить свои планы, всегда присутствует элемент удачи.

Давайте представим себе картинку. Утром вы решаете, что вечером нужно будет позвонить своему старому другу. За это время вы также планируете купить продукты на ужин, забрать детей из кружка после школы и еще многое другое. Но как отмечают ученые, мы не можем сохранять все эти намерения активными в нашей рабочей памяти весь день.

Рабочая память — это часть кратковременной памяти, которая позволяет нашему мозгу удерживать информацию в течение короткого периода времени, занимаясь чем-то другим. Рабочая память ограничена как по своей емкости, так и по продолжительности времени, в течение которого мы можем хранить информацию. Вот почему людям нужна долговременная память, чтобы хранить свои намерения. Долговременная память — это хранилище информации, которую хранит мозг вне сознания.

Гонка намерений

[ + – ] Представьте каждое свое намерении в вашей долговременной памяти как отдельную лошадь в гонке

Каждый день люди планируют сразу несколько дел. Выгулять собаку после работы, купить фруктовый салат на обед, принять лекарство после ужина и позвонить другу вечером, как и обещал.

Как показало недавнее исследование ученых, все эти намерения участвуют в гонке, соревнуясь за то, чтобы пересечь финишную черту в рабочей памяти. Эксперты построили математическую модель того, как наш разум выбирает намерение для запоминания.

Представьте каждое свое намерении в вашей долговременной памяти как отдельную лошадь в гонке. На скорость "лошади намерения" влияет то, насколько хорошо намерение соответствует окружающей среде и насколько важно оно для человека.

Намерение принять желтую таблетку в тот момент, когда вы проглотили последний кусочек ужина, может иметь более сильное соответствие с окружающей средой (желтые таблетки и проглатывание последнего кусочка), чем план просто принять лекарство. Важность намерения заключается в том, насколько полезным оно будет для вас.

Соответствие и важность влияют на скорость намерений в их гонке к выбору. Это происходит подсознательно. Намерение всплывает у человека, часто в то время, когда он занят какой-то другой задачей.

Однако стоит отметить, что сильное соответствие намерения окружающей среде и его большое значение не гарантируют то, что вы его вспомните. Даже если задание очень важно для вас и будет невероятно полезным, всегда есть вероятность, что вы забудете и выполните какое-то несущественное или менее важное задание. И это означает, что случай всегда связан с запоминанием намерений. Лучшая лошадь не всегда выигрывает.

Серьезное дело

Вот еще один пример. При некоторых обстоятельствах свобода подозреваемых по уголовным делам ограничивается. Их могут попросить ежедневно звонить по телефону или посещать прием в полицейском участке в течение длительного периода времени. Но в какой-то день они могут забыть об одном из этих сеансов, что может быть воспринято как признак того, что они не ценят свои юридические обязательства.

Но не слишком ли много мы требуем от людей, чтобы они помнили о своих целях? Согласно исследованию, вероятность забыть о намерении составляет 3%-10%. Эксперимент, в ходе которого участников попросили вести дневник, когда они поняли, что что-то забыли, подсчитало, что более половины ежедневных сбоев в памяти связаны с запоминанием намерений.

На риск забывания могут влиять многие факторы, такие как возраст, стресс, психические заболевания и сон. Вы можете почувствовать стыд или разочарование, забыв сделать что-то важно, но это не всегда небрежность. Лучшее, что вы можете сделать, — это детально продумать свое намерение, придавать большое значение выполнению своего обещания и настроить подсказки и напоминания, которые помогут вам запомнить. Остальное зависит от случая.