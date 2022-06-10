Сделанный из человеческих клеток: ученые создали роботизированный палец с живой кожей

Палец способен исцелять себя и рассматривается как впечатляющее техническое достижение, стирающее грань между живой плотью и машиной.

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В ходе своего недавнего исследования эксперты разработали палец робота с живой кожей, сделанной из человеческих клеток, пишет IFLS.

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"Наша цель — разработать роботов, действительно похожих на людей", — рассказал ведущий исследовани Седзи Такеучи из Токийского университета.

Такеучи и его коллеги создали палец, который может сгибаться и разгибаться, не ломаясь, а в случае поломки он может просто зажить.

[ + – ] Такеучи и его коллеги создали палец, который может сгибаться и разгибаться, не ломаясь

"Покрытия из силиконовой резины, которые сегодня обычно используются в робототехнике, выглядят настоящими лишь издалека, например, на фотографиях или видео, но когда вы подходите близко, то понимаете, что они искусственные", — отметил Такеучи.

В результате, для того, чтобы добиться реалистического внешнего вида, ученые покрыли палец живыми клетками. Живая кожа была создана путем погружения пальца робота в раствор, содержащий коллаген и человеческие дермальные фибробласты — главный клеточный компонент основного слоя кожи, дермы.

Как только была создана основа из коллагена и фибробластов, она стала некой платформой для прилипания кератиноцитов — основные клетки эпидермиса кожи человека, образуя верхний слой, который составляет 90% внешнего слоя кожи человека. Это придало более реалистичную текстуру смеси робота и человека, даже если она выглядит слегка "потной".

Влажный придаток соединился вместе, образовав палец, который действительно выглядит очень реалистично вживую. Если, конечно, игнорировать механическое жужжание, доносящееся изнутри.

Кератиноциты также делают человеческую кожу водонепроницаемой, и они оказывают такое же воздействие на палец робота. Однако самым впечатляющим фактом является то, что живая кожа достаточно прочна, чтобы выдержать сгибание, скручивание и щипание пинцетом, а также способна самовосстанавливаться в случае повреждения.

Для этого исследователи наложили пластырь с коллагеном на рану пальца робота и оставили его на 7 дней. За это время клетки кожи могли перемещаться в коллагеновый пластырь и интегрировать его в ткань кожи, эффективно заживляя рану.

[ + – ] В результате, для того, чтобы добиться реалистического внешнего вида, ученые покрыли палец живыми клетками

Однако, как все мы знаем, у живой кожи есть свои недостатки. Возможно ли, что эти роботы когда-нибудь станут уязвимы к патогенам или инфекциям?

"Мы надеемся создать высокоустойчивую ткань путем модификации клеток. Однако одна из проблем заключается в том, что внутри кожи отсутствует система кровообращения, поэтому кожа не может долго сохраняться после извлечения из питательной среды. В данный момент мы как раз разрабатываем стратегии построения кровеносных систем внутри кожи", — заключил Такеучи.

Питательная среда представляет собой твердое, жидкое или полутвердое вещество, предназначенное для поддержки роста популяции микроорганизмов или клеток.

Другая задача состоит в том, чтобы создать более сложную кожу со специфическими для кожи функциями. И сделать все путем воспроизведения сенсорных нейронов, волосяных фолликул, ногтей, потовых желез и многого другого.