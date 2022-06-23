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Обет безбрачия имеет удивительные преимущества: что обнаружили ученые

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буддийский монах
Фото: ScienceAlert | Новое исследование показало, что обет безбрачия тибетских монахов приносит пользу их родственникам

Новое исследование показало, что обет безбрачия тибетских монахов приносит пользу их родственникам.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование по изучению жизни тибетских монахов и как влияет на все местное общество наличие члена семьи, который никогда не женится и не будет иметь детей. Результаты оказались очень интересными, сообщает ScienceAlert.

"Почему некоторые люди становятся частью религиозных групп, которые требуют отказа от брака? Ведь размножение – это естественный эволюционный процесс, который просто необходим человеку. Некоторые ученые считают, что таким образом люди преследуют какие-то свои личные эгоистичные мотивы или же подвергаются влиянию определенным установленных в маленьком или большом сообществе норм. Наше исследование, проведенное в Западном Китае, отвечает на этот вопрос, ведь мы изучили явление пожизненного безбрачия в тибетских буддийских монастырях", — говорит Рут Мейс из Университетского колледжа Лондона.

Скрытие мотивы родителей тибетских монахов

До недавнего времени некоторые семьи в Тибете специально отправляли одного из своих сыновей в буддийский монастырь. Обычно обоснованием этого шага становилось то, что в семье теперь будет буддийский монах. Но ученые считают, что здесь скрыты еще и экономические, и репродуктивные мотивы.

тибетские монахи
До недавнего времени некоторые семьи в Тибете специально отправляли одного из своих сыновей в буддийский монастырь. Обычно обоснованием этого шага становилось то, что в семье теперь будет буддийский монах. Но ученые считают, что здесь скрыты еще и экономические и репродуктивные мотивы
Фото: NYT

Ученые провели изучение генеалогического древа более чем 500 семей из 21 деревни в Тибете, чтобы узнать был ли кто-то из членов семьи монахом и как это повлияло на дальнейшую судьбу семьи.

"В этих тибетских общинах, все накопленное богатство семьи передается по мужской линии. Мы выяснили, что мужчины, у которых есть брат-монах, гораздо богаче. В то же время для сестер буддийских монахов пользы от этого не было. Скорее всего, это связано с тем, что сыновьям нужно конкурировать за все ресурсы, которые накопили их родители", — говорит Альберто Микелетти из Университетского колледжа Лондона.

Меньше сыновей — больше пользы

Поскольку монахи не могут владеть имуществом, то отправив одного из своих сыновей в буддийский монастырь, можно избежать борьбы за семейное богатство. Обычно дом переходит в наследство старшему сыну, в то время как монахами становятся вторые или более поздние сыновья, говорят ученые.

"Мы также выяснили, что у мужчин, у которых был брат-монахом, было больше детей, чем у мужчин с братьями, которые не отправились в монастырь. И снова речь идет об отсутствии конкуренции между братьями", — говорит Мейс.

Если монахи остаются одинокими, это значит, что в деревне меньше мужчин соревнуются за брак с женщинами. Такие мужчины также становятся более состоятельными и соответственно больше привлекают женщин. Таким образом, обет безбрачия буддийского монаха увеличивает шансы других братьев на продолжение рода этой семьи и на хорошее благосостояние.

"Это говорит о том, что у родителей, кроме религиозных мотивов имеются еще и экономические, и репродуктивные соображения. Вот почему, когда иногда монахи отказываются от проживания в монастыре они подвергаются резкому осуждению и неприятию со стороны своей семьи", — говорит Микелетти.

Еще одни выводы ученых

По словам ученых, подобная модель поведения некоторых семей может объяснить эволюцию родительских отношений к своим детям, включая даже факты детоубийства в разных культурах на планете.

монахини
Подобная схема поведения может объяснить наличие малого количества или вообще отсутствие в патриархальных сообществах женщин-монашек, которые дают обет безбрачия
Фото: The Conversation

"Подобная схема поведения может объяснить наличие малого количества или вообще отсутствие в таких патриархальных сообществах, как в Тибете, женщин-монашек, которые дают обет безбрачия. Женщины более конкурируют между собой в сообществах, где они могут получить права на наследство. Поэтому там и стало популярным явлением уход женщин в монастырь. Например, это можно увидеть в Европе", — говорит Мейс.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы выяснить, почему количество монахов и монахинь отличается в разных религиях и частях мира.