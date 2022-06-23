Обет безбрачия имеет удивительные преимущества: что обнаружили ученые

Новое исследование показало, что обет безбрачия тибетских монахов приносит пользу их родственникам.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование по изучению жизни тибетских монахов и как влияет на все местное общество наличие члена семьи, который никогда не женится и не будет иметь детей. Результаты оказались очень интересными, сообщает ScienceAlert.

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"Почему некоторые люди становятся частью религиозных групп, которые требуют отказа от брака? Ведь размножение – это естественный эволюционный процесс, который просто необходим человеку. Некоторые ученые считают, что таким образом люди преследуют какие-то свои личные эгоистичные мотивы или же подвергаются влиянию определенным установленных в маленьком или большом сообществе норм. Наше исследование, проведенное в Западном Китае, отвечает на этот вопрос, ведь мы изучили явление пожизненного безбрачия в тибетских буддийских монастырях", — говорит Рут Мейс из Университетского колледжа Лондона.

Скрытие мотивы родителей тибетских монахов

До недавнего времени некоторые семьи в Тибете специально отправляли одного из своих сыновей в буддийский монастырь. Обычно обоснованием этого шага становилось то, что в семье теперь будет буддийский монах. Но ученые считают, что здесь скрыты еще и экономические, и репродуктивные мотивы.

[ + – ] До недавнего времени некоторые семьи в Тибете специально отправляли одного из своих сыновей в буддийский монастырь. Обычно обоснованием этого шага становилось то, что в семье теперь будет буддийский монах. Но ученые считают, что здесь скрыты еще и экономические и репродуктивные мотивы Фото: NYT

Ученые провели изучение генеалогического древа более чем 500 семей из 21 деревни в Тибете, чтобы узнать был ли кто-то из членов семьи монахом и как это повлияло на дальнейшую судьбу семьи.

"В этих тибетских общинах, все накопленное богатство семьи передается по мужской линии. Мы выяснили, что мужчины, у которых есть брат-монах, гораздо богаче. В то же время для сестер буддийских монахов пользы от этого не было. Скорее всего, это связано с тем, что сыновьям нужно конкурировать за все ресурсы, которые накопили их родители", — говорит Альберто Микелетти из Университетского колледжа Лондона.

Меньше сыновей — больше пользы

Поскольку монахи не могут владеть имуществом, то отправив одного из своих сыновей в буддийский монастырь, можно избежать борьбы за семейное богатство. Обычно дом переходит в наследство старшему сыну, в то время как монахами становятся вторые или более поздние сыновья, говорят ученые.

"Мы также выяснили, что у мужчин, у которых был брат-монахом, было больше детей, чем у мужчин с братьями, которые не отправились в монастырь. И снова речь идет об отсутствии конкуренции между братьями", — говорит Мейс.

Если монахи остаются одинокими, это значит, что в деревне меньше мужчин соревнуются за брак с женщинами. Такие мужчины также становятся более состоятельными и соответственно больше привлекают женщин. Таким образом, обет безбрачия буддийского монаха увеличивает шансы других братьев на продолжение рода этой семьи и на хорошее благосостояние.

"Это говорит о том, что у родителей, кроме религиозных мотивов имеются еще и экономические, и репродуктивные соображения. Вот почему, когда иногда монахи отказываются от проживания в монастыре они подвергаются резкому осуждению и неприятию со стороны своей семьи", — говорит Микелетти.

Еще одни выводы ученых

По словам ученых, подобная модель поведения некоторых семей может объяснить эволюцию родительских отношений к своим детям, включая даже факты детоубийства в разных культурах на планете.

[ + – ] Подобная схема поведения может объяснить наличие малого количества или вообще отсутствие в патриархальных сообществах женщин-монашек, которые дают обет безбрачия Фото: The Conversation

"Подобная схема поведения может объяснить наличие малого количества или вообще отсутствие в таких патриархальных сообществах, как в Тибете, женщин-монашек, которые дают обет безбрачия. Женщины более конкурируют между собой в сообществах, где они могут получить права на наследство. Поэтому там и стало популярным явлением уход женщин в монастырь. Например, это можно увидеть в Европе", — говорит Мейс.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы выяснить, почему количество монахов и монахинь отличается в разных религиях и частях мира.