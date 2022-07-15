Кельтские жрецы друиды: кем они были и какую роль играли в обществе

Большую часть знаний о друидах ученые получили благодаря римским источникам, а также древним сказкам и преданиям.

Друиды – это жрецы у древних кельтских народов, которые населяли современные Францию, Великобританию и Ирландию. Большинство информации об этом сословии людей в древнем кельтском обществе историки черпали из знаменитого произведения римского полководца и правителя Древнего Рима Юлия Цезаря. Он описывал друидов в своем сочинении "Записки о Галльской войне", как класс жрецов, учителей и судей, которые приносили в жертву своим богам людей, сообщает Heritage Daily.

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Почти все, что Юлий Цезарь написал о друидах было основано на слухах и устных пересказах представителей кельтских племен. Согласно Цезарю, друиды были священнослужителями, которые проводили обряды жертвоприношения и занимались вопросами религии, решали споры и были судьями, а также учителями.

По словам Цезаря, все люди должны были подчинятся приказам друидов, а кто этого не делал подвергался жестоким наказаниям. Друидами руководил какой-то главный человек, который обладал очень большой властью. Если после смерти этого руководителя среди друидов не находили сразу достойной замены, то каждый друид имел право выставить свою кандидатуру и даже учувствовать в поединке с другими кандидатами, чтобы показать свое превосходство.

[ + – ] По словам Цезаря, все люди должны были подчинятся приказам друидов, а кто этого не делал подвергался жестоким наказаниям. Друидами руководил какой-то главный человек, который обладал очень большой властью Фото: wikipedia

Друиды занимались изучением древних знаний, наук о природе, о богах, а также изучали астрономию. Также друиды были хранителями древних преданий и героических эпосов, которые они устно передавали молодежи. Письменность считалась вне закона, чтобы тайные знания не распространились среди остальных людей.

Согласно Цезарю, древние кельты были очень суеверными людьми, и они часто обращались к друидами, когда сильно болели или им угрожала другая опасность. Члены племени просили принести в жертву богам человека, чтобы избежать угрозы для своей жизни. Цезарь утверждает, что для этого создавали большие, плетеные из лозы чучела, внутрь которого помещали человека, а затем сжигали.

[ + – ] Члены племени просили принести в жертву богам человека, чтобы избежать угрозы для своей жизни. Цезарь утверждает, что для этого создавали большие, плетеные из лозы чучела, внутрь которого помещали человека, а затем сжигали Фото: wikipedia

Согласно записям греческого историка Диодора Сицилийского, друиды предсказывали членам племени их будущее с помощью принесенных в жертву животных. А что касается человеческих жертвоприношений, то историк отметил, что друиды вонзают в грудь человеку нож и ждут пока тот не умрет от потери крови. Благодаря человеческой крови друиды также предсказывали будущее.

На момент написания своих сочинений в 55 году до н.э. Юлий Цезарь считал, что друиды как сословие появились на Британский островах. Согласно другим римским источникам друиды были вытеснены из Европы уже к 30-м годам н.э. и продолжали процветать в Британии до 43 года н.э, когда началось римское вторжение на эту территорию. Согласно римскому историку Тациту, то оставшиеся в Британии друиды были сокрушены в битве на территории современного Уэльса в 60 году н.э.

"Это было огромное войско из мужчин и женщин устрашающего вида. Среди них были и друиды, которые обращались к своим богам и направляли проклятия на римских воинов. Они сначала очень испугали римлян, но затем римские воины пошли вперед и сокрушили любое сопротивление. Все священные рощи друидов были уничтожены", — писал Тацит.

Об оставшихся в Ирландии друидах, которых не смогли уничтожить римляне, известно из разных древних сказок и преданий. С приходом сюда христианства роль друидов в обществе резко снизилась и их начали считать просто колдунами или же историками и хранителями легенд. Постепенно друиды остались лишь в мифах и сказках.