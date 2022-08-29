Боль от "разбитого сердца" научно доказана: эксперты назвали основные симптомы

В новом исследовании биологи подтвердили, что существуют реальные доказательства кардиомиопатии такоцубо.

"Синдром разбитого сердца" — вовсе не романтическая метафора, а вполне реальная боль, которую люди испытывают переживая расставания, пишет The Guardian.

Зимой 2004 года сильное землетрясение потрясло Японию — почти пять тысяч человек были ранены, 68 погибли. Спустя месяц в японские больницы стали массово поступать женщины с жалобами на боли в груди и одышку. ЭКГ показали нарушения характерные для сердечных приступов, однако более глобальные исследования не подтвердили их. Позже их диагностировали, как кардиомиопатию такоцубо или "синдром разбитого сердца". Сегодня около 7% госпитализаций в кардиологические больницы Японии диагностируются, как такоцубо.

Ученые давно заинтересовались синдромом разбитого сердца, однако лишь недавно сосредоточились на изучении физических страданий, которые люди испытывают, переживая болезненные расставания.

В ходе исследований ученым удалось обнаружить несколько биологических факторов, которые рассказывают, что происходит с нашим сердцем, мозгом и организмом в целом, когда нам "разбивают сердце".

Так, анализы показывают, что когда нас отвергают, в мозгу задействуются области отвечающие за физическую боль — передний островок и поясная кора. То есть, мы буквально физически ощущаем боль от расставания или предательства.

Ученые также установили, что зависимость от партнера подобна наркотической, алкогольной или азартной зависимость — за нее отвечают конкретные участки мозга. Места, где мы проводили время с экс-возюбленными, некие образы и предметы, напоминающие о бывших, активируют эти участки мозга, подобно триггерам при любой другой зависимости.

Также известно, что некоторые лейкоциты способны как бы "прислушиваться" к нашему горю и одиночеству и контролировать наше настроение через нервную систему. А болезненное расставание влияет на снижение дофамина и окситоцина, отвечающих за хорошее самочувствие и ощущение радости. В результате мы чувствуем разрыв отношений физически — например, повышенное сердцебиение, тремор.

Кроме того, в ходе исследований ученые установили, что при синдроме разбитого сердца наш центральный орган кровоообращения физически видоизменяется — задокументированы случаи, когда при такоцубо левый желудочек становится больше. Мышцы сердца ослабляются и оно больше не может перекачивать кровь, как должно.

Ученые также назвали ряд последствий, вызванных "разбитым сердцем":

фрагментарный сон или бессонница;

повышенная тревожность;

депрессия;

ограниченный контроль импульсов;

снижение когнитивных функций;

измененная экспрессия генов;

ранняя смерть.

В ходе одного из экспериментов в Лаборатории разбитого сердца нейробиолог-бихевиорист Зои Дональдсон изучила такоцубо у степных полевок, которые еще более привержены моногамии, чем люди — только треть из них способны менять партнеров, большинство же выбирают пару на всю жизнь. В ходе исследований ученые помещали полевок в коробки с партнерами, а после забирали одного из них в соседнюю коробку за импровизированной дверью с рычагом. Исследователи заметили, что одна из испытуемых на протяжении трех часов нажимала на рычаг, чтобы попасть к возлюбленному. Все это время Зои Дональдсон с коллегами наблюдали за тем, что происходит в мозгу полевки. Результаты исследования позволили ученым изучить, что именно мы ощущаем при болезненном расставании или смерти любимых.

Напомним, ранее Фокус писал, что пандемия коронавируса увеличила количество людей страдающих "синдромом разбитого сердца" — жесткий карантин, социальное дистанцирование и экономический кризис усугубили ситуацию.