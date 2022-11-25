Новые криптовалюты в 2022: ТОП 6 коинов с потенциалом роста

Чтобы быть успешным в трейдинге и инвестициях в цифровые активы, необходимо своевременно и точно оценивать перспективность крипты. Статья подскажет, какие молодые криптовалюты способны принести прибыль в 2022 году, по каким критериям выбрать подающие надежду монеты, как защититься от потерь.

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Многообещающие крипто-проекты

Новые альткоины появляются каждый год, однако не все они способны завоевать доверие и занять лидирующие позиции на крипторынке. Вот некоторые криптовалюты для рассмотрения в 2022 году:

TAMA — мемная монета с утилитарностью и собственной NFT-игрой, главный конкурент Dogecoin в 2022. IBAT — внутренний токен игровой экосистемы Battle Infinity. MINA — токен с почти невесомым блокчейном. XPRT — нативный коин системы Persistence для открытого финансирования. FLOW — токен одноименного блокчейна для разработки децентрализованных приложений. AVAX — нативная валюта платформы Avalanche для запуска DeFi-проектов.

ТОП-5 перспективных новых криптовалют в 2022 году

1. Tamadoge

Молодая, но многообещающая криптовалюта TAMA уже привлекает большое количество инвесторов, потому что:

это одна из немногих мемных монет с утилитарностью (то есть понятно, зачем она нужна и что с ней делать);

криптовалюта подкреплена собственной P2E-игрой (играй и зарабатывай);

проект обладает продуманным роад-мэп и планами развития до целой Метавселенной (Tamaverse);

в смарт-контракте предусмотрена защита от мошенничества;

транзакции без комиссий;

предусмотрена защита от дефляции;

проект ожидает перспектива быстрого листинга.

ТАМА относится к категории собачьих мемных монет. Это одна из немногих таких монет, которая подразумевает утилитарность своих токенов – то есть понятное практическое применение.

В основе проекта Tamadoge лежит идея совместить мир популярной игры Тамагочи и мема Doge. В четвертом квартале 2022-го года запускается игровое P2E приложение, в котором пользователи смогут выращивать своих питомцев, развивать их уникальные характеристики и сражаться с питомцами других пользователей. И, конечно, зарабатывать.

В проекте также предусмотрен выпуск NFT-токенов. Причем не просто для создания коллекций. Каждый невзаимозаменяемый токен представляет собой 3D-персонажа, с которым пользователь сможет взаимодействовать в собственной метавселенной игры (Tamaverse).

В токеномике проекта предусмотрено 2 000 000 000 токенов – 50% для этапа пресейла, 30% получат анлок в течение 10 лет развития проекта и еще 20% выделены для листинга DEX и CEX.

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2. Battle Infinity

Новый проект представляет собой целую децентрализованную экосистему с:

собственным игровым спортивным миром в жанре фэнтези, где можно зарабатывать играя;

криптобиржей;

магазином NFT-игр;

платформой для ставок;

местом для чеканки NFT;

маркетплейсом для обмена или продажи уникальных предметов.

Нативным токеном системы Battle Infinity является IBAT, который работает на блокчейне Binance Smart Chain. Всего планируется эмитировать 10 миллиардов монет.

Все выпущенные в Battle Infinity NFT могут без проблем покупаться и продаваться. Кроме того, вложения в криптовалюту IBAT окажутся выгодными не только в долгосрочной перспективе, но и дадут возможность заработать держателям токенов уже сейчас на получении процентов.

Большим плюсом Battle Infinity является то, что монеты защищаются от пампа и сброса. Если потребуется ввести антидемпинговые меры, то начнет браться налог с продаж. Также экосистема препятствует активности ботов, которые могут спекулировать ценовым движением IBAT.

Платформа Battle Infinity с увлекательной игровой механикой подходит для самых разных пользователей: и для новичков, только начинающих знакомство с P2E играми, и для опытных геймеров. Вознаграждение можно получать за победу, за ранг, за выполнение ежедневного задания и другие виды активностей.

Благодаря блокчейну игра является полностью прозрачной и защищенной от несанкционированного доступа. А все внутриигровые предметы реально принадлежат геймерам, а не компании.

3. Mina Protocol

Протокол с маленьким (22KB) блокчейном, позволяющим сократить требования к вычислительным мощностям и упростить запуск децентрализованных приложений. Распределенная платежная система Mina Protocol использует проверку zk-SNARKs – специальное криптографическое доказательство, которое дает возможность провести аутентификацию, не раскрывая конкретных сведений.

Токен MINA применяется для проведения операций внутри сети. Он работает на собственном блокчейне. Отличительными чертами MINA являются:

компактный блокчейн;

возможность запускать ноды и проверять блоки даже с обычного смартфона;

высокий уровень децентрализации.

Mina Protocol планирует разрешить проблемы с плохой масштабируемостью и раздутыми цепочками в блокчейне. Пока протокол не используется широко, но у него есть хороший шанс стать общепризнанным для проведения транзакций, что повлечет взлет цены криптовалюты MINA.

4. Persistence

Протокол создан, чтобы упростить и расширить возможности открытого финансирования. Persistence стремится создать экосистему, которая стимулирует глобальную ликвидность, обеспечит беспрепятственный обмен между централизованными и децентрализованными валютами, токенизирует традиционные активы.

XPRT – нативный токен. Он служит для управления проектом, позволяет голосовать, вкладывается для заработка на стейкинге, дает скидку при проведении транзакций. Если в будущем Persistence поможет в устранении препятствий между инвесторами и стартапами, поспособствует широкому внедрению приложений DeFi, то сегодняшние владельцы криптовалюты XPRT смогут отлично заработать.

5. Flow

Децентрализованный блокчейн предназначен для разработки DApps и заключения smart-контрактов. В команду Flow вошли опытные разработчики знаменитой NFT-игры CryptoKitties. Проект оказался удобным как для узкоспециализированных программистов, так и для широкой аудитории без технических знаний.

FLOW – это нативный токен одноименной платформы. Монетку можно использовать для транзакций, мены на другие коины или фидуциарные деньги, долгосрочного хранения с получением процентов, участия в управлении.

Уже сейчас криптовалюта FLOW:

обладает высокой масштабируемостью;

поддерживается крупными инвесторами;

применяется для покупки и продажи товаров внутри некоторых децентрализованных приложений.

6. Avalanche

Платформа используется для запуска DeFi-проектов, торговли цифровыми активами, а также ценными бумагами. Все транзакции в Avalanche совершаются в считанные доли секунды. Разработчики демонстрируют высокие амбиции – дорожная карта проекта является довольно насыщенной и масштабной.

AVAX – это нативный коин системы. Токен можно держать во встроенном криптокошельке Avalanche, чтобы получать доход за стейкинг в виде определенного процента. Криптовалюта AVAX:

отличается высоким уровнем децентрализации;

имеет защиту от инфляции благодаря автоматическому сжиганию всех транзакционных расходов;

показывает отличный рост капитализации.

Преимущества вложений в новые криптовалюты

В целом инвестиции в крипту оказываются выгодными благодаря:

децентрализации;

простоте покупки;

низким операционным расходам;

отсутствию инфляционного риска;

исключению подделок;

возможности сохранения анонимности.

Но у молодых монет по сравнению с ветеранами криптовалютного рынка есть еще два дополнительных преимущества:

Низкий порог входа. Недавно появившиеся коины всегда стоят дешевле уже раскрученных монет. Огромный потенциал. Криптовалюты, давно находящиеся на рынке, не способны демонстрировать взрывной рост, в то время как новые альткоины могут вырасти в несколько раз уже в ближайшее время.

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Возможные риски и защита от них

Потеря средств из-за мошенников

Чтобы защититься от аферистов, нужно избегать криптовалютных пирамид и scam-стартапов. Стоит насторожиться, если о криптовалюте с начала ее появления кричат из каждого угла, а твердых оснований для этого нет. Или монета демонстрирует невероятный рост, но при этом вкладчики не получают никакого дохода.

Полный провал проекта из-за неверных действий разработчиков

Чтобы избежать потерь из-за неграмотного поведения команды, следует проверять, кто именно отвечает за разработку. Важно, чтобы проект возглавляли люди, сведущие в криптовалютах, финансах, программном обеспечении, маркетинге.

Просадка актива в стоимости

От временного снижения цены застраховаться невозможно в принципе. Никто не может гарантированно предсказать, как поведет себя рынок. Поэтому важно не класть все яйца в одну корзину, а диверсифицировать инвестиционный портфель между разными криптовалютами.

Как выбрать перспективные монеты среди молодых криптовалютных проектов

Обдумывая варианты инвестиций в недавно появившиеся альткоины, желательно обратить внимание на следующие показатели: