В Англии нашли 2000-летнюю римскую медную чашу, поржавевшую из-за пестицидов (фото)

Чаша была найдена под 40 см грязи на ферме между двумя древними римскими поселениями, Ричборо и Кентербери. И датируется римским периодом, то есть где-то между 43 и 410 годами.

Related video

Без сомнения, ухудшение состояния экспонатов археологических раскопок ускоряется не только из-за изменения климата, кислотных дождей и сильных штормов. На обнаруженные артефакты и руины влияет еще и смог, причем не только из-за почернения сажей, но и из-за коррозионных химикатов, царапающих материал, пишет Haaretz.

Как говорится в новом исследовании ученых, основанном на микроанализе бронзовой чаши, найденной в Кенте на юге Англии, загрязняющие вещества в почве также ускоряют распад. Находка датируется римским периодом, то есть где-то между 43 и 410 годами. Чаша была найдена под 40 см грязи на ферме между двумя древними римскими поселениями, Ричборо и Кентербери.

Когда ее обнаружили, на ней заметили следы зеленоватой и коричневой коррозии. Конечно, в том, что бронзовая чаша железного века, закопанная на 2000 лет, имеет коррозию, нет ничего удивительного. Но, как отмечает команда, зеленая коррозия в этой чаше содержала хлорбензолы, а коричневая коррозия диэтилтолуамид — более известный как ДЭТА, компонент спрея от клопов. Авторы исследования изучили коррозионные свойства химических веществ и пришли к выводу, что загрязнители ускорили ухудшение чаши.

[ + – ] Зеленая коррозия в этой чаше содержала хлорбензолы, а коричневая коррозия диэтилтолуамид

Хлорбензолы представляют собой бесцветные растворители, обычно используемые фермерами в качестве пестицидов, а также в промышленности, в том числе при производстве красок и красителей, средств для удаления краски. Одна загвоздка в том, что они токсичны. Британские фермеры начали использовать их в качестве пестицидов в начале 20 века, а Англия запретила их использование в сельском хозяйстве в 1975 году именно потому, что они накапливаются и являются токсичными.

Хлорбензолы, обнаруженные в зеленой коррозии на чаше, не могли происходить из природных источников, потому что это искусственные молекулы. То же самое относится и к диэтилтолуамиду, обнаруженному в коричневой коррозии чаши. ДЭТА наиболее известен тем, что отпугивает комаров и клещей.

ДЭТА в коричневой коррозии действительно интригует. Чаша была найдена закопанной недалеко от поверхности, поэтому, возможно, орошение загрязненной водой могло привести к тому, что соединение попало в почву, окружающую чашу.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное археологическое открытие, проводившееся в Северной Европе и Великобритании. Так, эксперты наткнулись на останки берберийских макак, но что удивило их больше всего, так это тело бесхвостой макаки с военной амуницией.