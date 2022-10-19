Создать Мордор на планете. Может ли человечество управлять извержением вулканов

Ученый рассказал о реальности управления извержениями вулканов

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Фантастический блокбастер "Властелин колец: Кольца силы" запомнился интересным моментом. Злой Адар направил реку в лабиринт тоннелей под дремлющей горой, чтобы спровоцировать взрывное извержение вулкана. Окружающий ландшафт превратился в пасмурные земли Мордора.

Именно так возникло королевство орков, часто фигурирующее в фильмах "Властелин колец". Разрушительная сцена заставила зрителей задуматься о наличии науки по этому фантастическому сюжету. Действительно ли возможно спроектировать взрывные извержения вулканов, — пояснил ученый Forbes.

Что такое извержение вулканов?

Все мы слышали о магме. Это расплавленная порода, извергаемая вулканами при температурах от 700 до 1300 ℃. Вулканические извержения имеют два типа. Эффузивные образуют потоки лавы. Взрывные извержения выбрасывают в атмосферу большие фрагменты магмы и горных пород, мелкий пепел и вулканический газ. Гора Ородруин принадлежит ко второму.

Некоторые взрывные извержения вызваны большим количеством вулканических газов в магме. Другие, которые называются гидровулканическими взрывными извержениями, происходят, когда магма вступает в контакт с внешними водами и перегревает их до пара. Это могут быть грунтовые воды, океаны, озера, реки, ледники.

Можно ли создать Мордор с помощью вулкана?

Было зафиксировано много гидроулканических взрывных извержений, таких как вулкан Суртси в Исландии в 1963-1964 годах, фатальное извержение вулкана Уайт-Айленд Вакаари в Новой Зеландии в 2019 году и вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай в2

Экспериментальное моделирование было проведено в лабораторном масштабе с использованием небольших объемов переплавленной лавы и подобных материалов. Теория гидровулканических взрывов базируется на нашем понимании того, как вода действует как теплоноситель на атомных и других электростанциях. В ядерных реакторах радиоактивное топливо, часто уран, выделяет тепло во время радиоактивного распада в активной зоне реактора.

Это ядро ​​окружено водяным резервуаром, который нагревается топливом и превращается в пар, приводящий в движение турбины, производя электроэнергию. Если активная зона перегревается из-за утечки охлаждающей воды, остаточная вода может перегреться и взорваться. Это произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г. в Украине и ядерной катастрофы 2011 г. на Фукусиме в Японии.

[ + – ] Извержение вулкана Фото: BBC

При таком взаиможействии нужно правильное соотношение воды и топлива либо магмы. Максимальной интенсивности взрыва можно достичь при соотношениях воды и топлива от 2 до 5. В вулканологии это от 0,1 до 0,3. При малом или слишком большом количестве воды можно видеть лишь небольшие взрывы. Сама магма стынет, разрывается и твердеет.

Поэтому создать Мордор нелегко. Доставить необходимое количество воды в резервуар магмы на многие километры под поверхностью Земли невозможно, потому что там нет тоннелей, похожих на гору Ородруин. Там только сильно сжата плотная порода. К тому же, вулканы не будут иметь рек, поскольку кратеры расположены на возвышенных вершинах вулкана. Даже вылив воды на поверхность лавового озера не обязательно повлечет за собой сильные взрывные извержения.

Следует помнить условия последних немалых гидровулканических взрывов тоже. Они происходили, когда значительные объемы магмы быстро извергались из-за подземных или наземных вод. Чтобы повторить это, нужно переместить большое количество магмы из резервуара, одновременно распространяя между трещин глубиной много километров.

В требуемом масштабе это почти невозможно. Поэтому предложение блокбастера является только фантастикой.

Что бы произошло, если бы мы смогли это сделать?

Автор статьи отмечает, что мы бы этого не захотели. Это усугубит дела с глобальным потеплением на планете из-за вулканических газов. В то же время, чрезмерные извержения могут даже спровоцировать глобальное похолодание на протяжении многих лет. А глобальное покрытие ландшафта мелкой золой повлекло бы за собой неурожай, голод и отравление водоемов. Мелкий пепел также мог бы проникнуть в машины, включая электростанции, вызвав их поломку.

Напомним, ранее Фокус писал о влиянии гравитации на планету Земля. Выяснилось, что сила тяжести по-прежнему имеет весомый вклад в формирование геологии.