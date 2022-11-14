Черная пятница: как выбрать планшет для учебы

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С 21 по 28 ноября пройдет Черная пятница 2022, которую с нетерпением ожидают многие украинцы. На этой распродаже возможно приобрести полезные товары со значительной экономией. В рамках Черной пятницы выгодные скидки распространятся на многие изделия. Среди них не последнее место занимают планшеты, использующиеся как отличное подспорье в учебе. Рассмотрим критерии, которые нужно принимать во внимание при выборе устройства.

Какую операционную систему предпочесть

От ОС зависит функциональность гаджета, перечень нужных программ, а также комфорт при работе. В планшетах для учебы используются такие операционные системы:

Android. Наиболее распространенный вариант для планшетов с интуитивно понятным интерфейсом. Под эту ОС написано много разнообразных приложений, которые можно бесплатно установить через магазин Google Play. Однако стоит отметить, что планшеты с Android характеризуются повышенным энергопотреблением. По этой причине гаджеты будут нуждаться в частой зарядке. Для обучения лучше покупать планшеты, версия ОС Android которых не менее 4.4. iPadOS. ОС, которую устанавливают на планшеты Apple. Она обеспечивает удобство использования техники, а также ее синхронизацию с гаджетами "яблочного" бренда. Планшет, который оснащен iPadOS, работает быстро. С учетом мощной начинки гаджета у него наблюдается отличная скорость. Необходимые программы можно приобрести в Apple App Store. Windows. Подходит для пользователей, которые предпочитают интерфейс, аналогичный установленным на ноутбуках и стационарных ПК. Гаджет с ОС Windows потребляет небольшое количество энергии. В целях безопасности на него стоит устанавливать мощное антивирусное ПО.

Решение о выборе операционной системы планшета следует принимать исходя из плюсов и минусов каждой. Кроме того, стоит учитывать удобство при работе с ОС.

Критерии выбора гаджета

При покупке планшета нужно учитывать такие характеристики:

Размер дисплея. Для учебы подойдут небольшие планшеты, занимающие мало места. Оптимальным решением станет гаджет с диагональю экрана не превышающей 7 дюймов. Планшеты с большим дисплеем стоят дороже, однако они могут использоваться для компьютерных игр, а также просмотра видео. Емкость батареи. От нее зависит время автономной работы планшета. Гаджет с аккумулятором около 1000 мАч разряжается приблизительно за 2 часа активного использования. При схожих характеристиках планшетов предпочтение лучше отдать модели, который работает дольше. Подходящим решением для учебы станет гаджет с емкостью батареи от 2000 мАч. Оперативная память. Отвечает за быстродействие системы и хранит данные, с которыми работают приложения на планшете. Оперативной памяти до 2 ГБ хватит для серфинга в интернете, просмотра фотографий и видеофайлов, а также использования популярных программ. Процессор. Для видео, навигации в интернете и других рядовых задач подойдут модели с частотой 1000 МГц. Для тех, кто использует в учебе графику, стоит обратить внимание на гаджеты с 2900 МГц.

Приобретая планшет, необходимо учитывать пожелания к характеристикам изделия, а также личные предпочтения.

Покупки с выгодой для клиентов

Черная пятница 2022 – уникальный шанс для приобретения качественных изделий с отличными скидками. Планшет станет хорошим подспорьем для собственного использования или подарка родным и близким людям. Если вы хотите приобрести товары по выгодной цене в Черную пятницу, заходите на сайт Comfy.ua.