Земля устала от людей. Ученые обнаружили, что человечество теряет способность размножаться

Исследование показывает, что только за последние 40 лет концентрация сперматозоидов сократилась вдвое, и темпы лишь ускоряются.

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Похоже Земля действительно устала от людей — ученые обнаружили, что в ближайшее время люди могут столкнуться с репродуктивным кризисом. Только за последние несколько десятилетий концентрация сперматозоидов сократилась в двое и исследования показывают, что темпы ее снижения лишь растут, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые во главе с профессором Хагайем Левином из Еврейского университета в Иерусалиме основано на оценках более 15 мужчин в период с 1973 по 2018 год. Анализ показал, что средняя концентрация сперматозоидов у испытуемых упала со 101,2 млн на мл до 49,0 млн на мл за последние 40 лет.

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Первое исследование охватывало жителей Европы, Северной Америки и Австралии. Однако, новое исследование расширило географию — в исследовании приняли участие жители 53 стран, в том числе Центральной и Южной Америки, Африки и Азии.

В ходе исследования ученые также обнаружили, что темпы снижения концентрации, по видимому, только растут — исследовав данные с 1972 года ученые обнаружили, что концентрация сперматозоидов ежегодно снижалась на 1,16%, однако изучив лишь данные с 2000 по 2018 года исследователи обнаружили, что снижение составило — 2,64% в год.

По словам автора исследования Хагайя Левина, результаты исследования свидетельствуют о том, что с земным шаром что-то не так и человечеству следует обратить на это внимание. Ученые предупреждают, что в будущем мы столкнемся с репродуктивным кризисом, а потому призывают начать работу по его предотвращению уже сейчас.

Предыдущие исследования показали, что фертильность снижается, если концентрация сперматозоидов падает ниже 40 мкм на мл. Последняя оценка все еще выше этого порога, однако ученые предупреждают, что это средний показатель, а значит процент мужчин ниже этого порога будет только снижаться.

Левин считает, что такое явное снижение неизбежно приведет к неспособности населения Земли к воспроизводству.

По словам профессора андрологии Шеффилдского университета Аллана Пейси, который не участвовал в исследовании, результаты его коллег ошеломляющие, однако он отметил, что важно помнить, что в исследовании не были учтены некоторые маркеры качества спермы.

Отметим, что ученые до сих пор не знают, что стоит за снижением концентрации сперматозоидов. По одной из версий это может быть связано с химическими веществами, разрушающими эндокринную систему, или другие факторы окружающей среды. Все это воздействует на плод еще в утробе матери. Кроме того, ученые считают, что такие факторы, как курение, употребление алкоголя, ожирение и неправильное питание также могли внести свою лепту.

Ранее Фокус писал о том, что уровень фертильности упал на 50% в половине стран мира.