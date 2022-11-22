Пригодится для учебы и работы. Две эффективные методики помогут запомнить информацию

Забывание — естественный процесс, но ученые уверены, что существует минимум два способа замедлить его.

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Пытаетесь ли вы сдать экзамен или освоить новый навык — память может сыграть с вами злую шутку. Однако этого не случится, если вы ознакомитесь с двумя стратегиями, которые рекомендуют ученые, пишет Sci Tech Daily.

По словам ведущего автора исследования профессора психологии штата Айовы Шаны Карпентер, сочетание интервальной практики и практики поиска являются ключом к успеху, если вам нужно сдать экзамен, освоить новый навык или просто запомнить массив информации.

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В своих исследованиях Карпентер с коллегами описывают интервалы как метод постоянного обучения. По сути это полностью противоречит стратегии обучения накануне экзамена. Например, в ходе одного эксперимента исследователи провели экзамены среди студентов-медиков через две недели после обучения и год спустя. Оказалось, что будущие хирурги, которые прошли повторное обучение в течение трех недель, продемонстрировали лучшие результаты в обоих случаях.

По словам Карпентер, не существует определенного интервала между повторным обучением — исследование показывает, что повторение информации после того, как часть из нее забылась, но не вся, полезно для запоминания.

Второй методикой для запоминания информации является практика поиска — подход, включающий в себя запоминание прошлого обучения. Исследователи отмечают, что по сути он может проявляться в различных форматах — будь то карточки, практические экзамены или письменные подсказки. Все это способно помочь выявить пробелы в знаниях. Оказалось, что те, кто проверяет свои ответы на наличие ошибок или получают немедленную обратную связь — как правило, учатся лучше.

Ученые проанализировали более 200 исследований и пришли к выводу, что люди запоминают больше информации, используя тесты, карточки и подсказки, чем те, которые не включают поиска — например, перечитывание учебника.

Кроме того, исследования показали, что люди сочетающие две методики, интервалы и практику поиска, имеют наивысшие шансы запомнить информацию. По словам Карпентер, забывание — вполне естественный процесс, люди не способны перестать забывать. Однако используя практику напоминания и интервалов, мы способны значительно замедлить забывание.

По словам Карпентер, их исследование призвано развеять миф о том, что обучение должно быть более легким, чтобы работать. Однако исследования доказывают, что перечитывание учебника вряд ли принесет много пользы — гораздо более полезным для запоминания будет написание эссе или прохождение тестов. Карпентер считает, что без проверки знаний, которая включает в себя практику припоминания, мы скорее окажемся втянутыми в "иллюзию обучения", чем реально запомним информацию.

Исследователи предполагают, что эти две методики не являются широко распространенными из-за того, что многим не нравится делать ошибки или осознавать, что они не помнят информацию настолько хорошо, как они думали. В результате нежелание столкнуться с неприятными эмоциями может привести к еще большим проблемам — например, студенту рано или поздно придется столкнуться с экзаменом и, лучше бы, быть к нему готовым.

Карпентер отмечает, что сама активно использует практики поиска и интервалов на своих университетских курсах — например, практические онлайн-викторины или вопросы-кликеры. И это действительно имеет успех.

Например, исследователи провели эксперимент на уроках математики в начальной школе. Через несколько дней после урока по дробям учительница попросила учеников поделиться тем, что они помнят о дробях. В ходе открытой беседы, чем больше ученики вспоминали с предыдущего урока, тем больше они запоминали.

По словам Карпентер, данная методика пригодится не только ученикам и студентам, но также станет полезной для преподавателей и учителей, а также людей, которые учатся чему-то новому.

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