На задворках космоса случайно столкнулись черные дыры: вопреки имеющимся теориям

Астрофизики стали свидетелями самого странного и молниеносного слияния двух черных дыр.

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Рябь в пространстве-времени, которая появляется в результате столкновения черных дыр, многое может сказать ученым о самих черных дырах. В гравитационных волнах содержится информация о массе, форме и даже расположении черных дыр по отношению друг к другу, пишет ScienceAlert.

Исходя из всей полученной информации, астрономы считают, что большинство таких столкновений происходило между черными дырами в двойных системах. Например, сперва это была система из двух массивных звезд, которые с течением времени превратились в черные дыры и начали сближаться по спирали, пока не столкнулись.

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Но недавно ученые стали свидетелями слияния черных дыр, которое не вписывается ни в один из наблюдаемых ранее сценариев. Объект GW19052 запустил очень мощные пространственно-временные колебания.

"Гравитационные волны от столкновения больше походили на взрыв, происшествий сильно отличалось от наших предыдущих наблюдений", — говорит астрофизик из Йенского университета в Германии Росселла Гамба.

По ее словам, было сложно объяснить слишком короткий и резкий сигнал гравитационной волны от столкновения.

Дело в том, что не только само столкновение черных дыр генерирует гравитационные волны, но и процесс сближения объектов.

"Сигнал продолжительностью мнее одно десятой секунды говорил о том, что две черные дыры слились мгновенно, пропустив сближение друг с другом по спирали", — говорит астроном из Национального института ядерной физики в Италии Алессандро Нагар.

Существует несколько сценариев появления пары сближающихся черных дыр. В первом сценарии черные дыры могут соседствовать еще с тех времен, когда они обе были звездами. Во втором случае, две черные дыры могли проходить мимо друг друга достаточно близко, чтобы гравитационно "зацепиться" в так называемом динамическом столкновении.

Сперва ученые считали, что наблюдаемое столкновение произошло по второму сценарию. Тогда было создано моделирование, где эксперты столкнули черные дыры, учитывая параметры реальных объектов.

Результаты показали, что столкновение произошло по самому неожиданному сценарию. Две черные дыры попали в гравитационное взаимодействие, дважды кувыркнулись по дикой петле, а потом столкнулись, после чего появилась одна большая черная дыра. И ни одна из столкнувшихся черных дыр не вращалась.

Ученые предполагают, что такой сценарий возможен в густонаселенной области космоса, например, звездное скопление, где находится больше массивных объектов с мощной гравитацией.