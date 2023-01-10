Вклад в будущее. Ученые собирают экскременты человека по всему миру, чтобы избежать вымирания

Исследователи полагают, что самые исчезающие организмы на Земле живут в кишках человека, а потому нам следует стремиться их сохранить.

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За последние несколько лет ученые выяснили, что микробные клетки, включая бактерии, вирусы и грибки, играют важную роль в функционировании нашего организма — они не только отвечают за работу кишечника и пищеварительного тракта в целом, но и влияют на продолжительность нашей жизни, эмоциональное состояние и память, пишет Daily Mail.

Организм человека состоит из 30 триллионов клеток, но человеческий микробиом состоит примерно из 39 триллионов микробных клеток, в том числе бактерий, вирусов и грибков. Известно, что они играют важную роль в расщеплении пищи, усвоении питательных веществ (витаминов и минералов). Однако это еще не все. Они также способны восстанавливать слизистую оболочку кишечника и кожи, восстанавливать поврежденные клетки и даже заменять мертвые клетки новыми живыми.

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Это сообщество микроорганизмов известно как "микробиота кишечника" и в последние несколько лет ученые узнали, насколько оно важно для нашего организма — эти микробы в ответе за депрессию, иммунный ответ, потерю памяти и даже продолжительность нашей жизни.

По словам исследователей, точный состав "микробиоты кишечника" человека зависит т ряда факторов, в том числе:

пищи, которую мы едим;

лекарств, которые принимаем;

физических упражнений;

уровня стресса;

здорового сна.

За последнее столетие наш образ жизни резко изменился — мы употребляем обработанные продукты, лучше придерживаемся правил гигиены, боремся с болезнями с помощью лучших лекарств, которые, к слову, уничтожают бактерии. В результате наш "микробиом" неумолимо сокращается, но, увы, мало кому известно об этом.

[ + – ] В организме человека около 30 триллионов клеток, но человеческий микробиом состоит примерно из 39 триллионов микробных клеток Фото: Shutterstock

В новом исследовании директор Института медицинской микробиологии в Цюрихском университете Адриан Эгли с коллегами решил создать "хранилище микробиоты". Исследователи считают, что разнообразие микробиоты человека неумолимо сокращается и нам стоит сделать все возможное, чтобы его сохранить.

По словам Эгли, люди весьма осведомлены о биоразнообразии, сокращении растений и животных. Однако мало задумываются о том, что наш собственный микробиом неумолимо сокращается, поэтому, по мнению ученых, нам необходимо сделать все, чтобы попытаться его сохранить.

Для этого Эгли с коллегами из США и Германии запустил так называемое "хранилище микробиоты" — в результате ученые буквально встречают посылки с человеческим стулом из разных уголков мира, в том числе Эфиопии и Пуэрто-Рико. Ученые считают, что подобный "банк стула" в дальнейшем не только может помочь сохранить исчезающие микробы, но и спасти человечество от вымирания.

Предполагается, что образцы стула будут храниться замороженными, а в случае необходимости их можно будет разморозить, если они окажутся необходимы для человеческого организма.

Любопытно, что Эгли вдохновился Всемирным хранилищем семян Шпицбергена, в котором по сути сохраняются "запасные копии" ценных семян растений на случай потери оригиналов.

Впервые об основании хранилища микробиоты заговорили в 2018 году, а в 2019 году его основали как некоммерческую организацию. С тех самых пор ученые сосредоточились на новом проекте, благодаря которому микробы со временем могут быть оживлены буквально из нескольких граммов человеческих фекалий. Кроме того, ученые изучают лучшие методы замораживания и хранения образцов.

По словам Эгли, на сегодняшний день в хранилище сохраняется около 3 тысяч образцов, большинство из них были получены из западной Швейцарии, однако ученый хочет наполнить хранилище образцами людей с разным образом жизни в разных регионах мира.

Отметим, что в данный момент образцы хранятся в лаборатории при постоянной температуре -80°C, однако по мере того, как хранилище увеличивается, ученым придется искать более крупное хранилище. Эгли надеется, что ему удастся собрать около 100 тысяч образцом абсолютно разных людей, живущих в странах с разным климатом и ведущих принципиальной разный образ жизни.

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