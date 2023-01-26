Сумеречная зона мозга. Ученые наблюдали, как формируются воспоминания и нашли нечто необычное

В новом исследовании ученые изучили таинственную "зону неопределенности" мозга и поняли, как она влияет на память и обучение.

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Человеческий мозг сложен и многогранен — ученые до сих пор изучают, как он работает и какие связи задействует. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как наш мозг фиксирует долгосрочные воспоминания в своих слотах для хранения, пишет Science Alert.

В ходе исследования группа нейробиологов из Фрайбургского университета в Германии рассмотрели так называемую "зону неопределенности" внутри нашего мозга. Ученым уже известно, что именно она в тандеме с неокортексом (сама большая часть нашего мозга) отвечают за формирование человеческой памяти.

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Ученые провели ряд тестов на мышах, во время которых наблюдали за тем, как работают связи между "зоной неопределенности" и неоторексом (новая кора). Особое внимание ученых было приковано к связям между нейронами, а также торможению, или перенастройке активности нейронов.

По словам соавтора исследования нейробиолога Анны Шредер, то, что они с коллегами обнаружили — в действительности "было поразительным". Результаты показали, что в то время, как около 50% синапсов развивали сильные положительные реакции во время обучения, другая половина делала прямо противоположное.

Простыми словами, то, что наблюдали ученые было полным перераспределением активности нейронов внутри системы обучения. Шредер отмечает, что во время формирования новых воспоминаний, наш мозг объединяет сигналы из окружающей среды ("снизу вверх") и сигналы, которые он генерирует сам (сверху вниз). Ученые полагают, что именно последние сигналы могут влиять на наши текущие цели или прошлый опыт.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что "зона неопределенности" как раз и имеет дело с менее распространенным нисходящим сигналом, который также называют тормозными путями дальнего действия. Как правило, эти сигналы "сверху вниз" освещают и возбуждают нервные пути, однако ученые обнаружили, что в "зоне неопределенности" они могут подавлять или блокировать эти пути по мере необходимости.

Изменение силы сигналов и цепочек нейронов необходимы нашему мозгу для формирования воспоминаний — они помогают ему оценивать то, через что мы проходим и принимать решение, где разместить, то, что с нами происходит на шкале памяти.

Проанализировав полученные данные ученые пришли к выводу, что "зона неопределенности", по-видимому, кодирует наш предыдущий опыт особым двунаправленным образом, которого раньше ученые не видели. Ученые провели дополнительные тесты, в которых пути "зоны неопределенности" были заблокированы и пришли к выводу, что это приводит к ухудшению обучения мышей.

По словам другого нейробиолога Йоханнеса Летцкуса, результаты исследования позволили ученым узнать больше о том, как таинственная "зона неопределенности" влияет на нашу память и способность обучаться. Кроме того, исследователи отмечают, что эта зона головного мозга человека активно используется при лечении болезни Паркинсона, что может стать полезным в дальнейшем.

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