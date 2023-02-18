Сделка с дьяволом. Историки объясняют, что не так с перекрестками и почему их так боялись

В древности каждое село, городок или город имел центральный перекресток, который, вероятно, отличался самой большой статуей, фонтаном, храмом или собором в этой местности. И это не случайно.

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С доисторических времен перекрестки служили людям как практические, так и чрезвычайно мистические места, где сходились разные пути. Обычно пути, дороги, тропы ассоциировались с путешествием жизни, однако перекрестки имели богатое метафорическое значение для многих древних культур, прежде всего потому, что они являлись одновременно и местами встречи, и точками отправления.

Связанный с человеческой судьбой и фортуной в течение не менее 3 000 лет, перекресток также ассоциировался с изменениями, новыми направлениями и жизненными путями. Однако поскольку жизненный путь наполнен трудностями и испытаниями, перекрестки проникнуты религиозными и мистическими верованиями. В частности, там можно встретить демонов, ведьм и других божественных существ, пишет Ancient Origins.

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[ + – ] Виселица Монфоконат на перекрестке под Парижем. Словарь французской архитектуры с 11 по 16 век (1856) Эжена Виолле-ле-Дюка Фото: Public Domain

В традиционных народных рассказах и легендах по всему миру перекрестки чаще всего изображаются как места, где граница между физическим и духовным мирами является самой тонкой. То есть это означало, что здесь можно встретиться со сверхъестественными сущностями или наблюдать паранормальные явления. Люди верили, что здесь пересекались два разных мира, поэтому перекрестки стали столь мощными символами лиминального состояния, места, полностью не принадлежащего ни реальности, ни потустороннему миру.

Лиминальность или состояние промежуточности может также возникать в определенное время, например, на восходе солнца, когда ночь встречается с днем. В кельтском мире праздник Самайн (Хэллоуин) отмечался вечером, когда происходил переход от лета к зиме и от дневного света к темноте. Оно считалось одним из наиболее лиминальных периодов года, порогом, когда граница между мирами наименьшая.

Перекрестки также считались точками принятия решений, где человек выбирал между тем, чтобы продолжать идти по тому же жизненному пути, или же выбрать смелое новое направление.

Древние греки верили, что на перекрестках можно было встретить Гекату — богиню лунного сияния, подземного мира, мрака, магии и колдовства, покровительницу всего таинственного и призрачного, владычицу перекрестков, входов и порогов. Она тесно связана с тем, что существует на грани "между" и "между", бытия и загробного мира, а еще способна свободно путешествовать между мирами, как живых, так и мертвых.

Кроме того, можно было встретить детей Меркурия — лавров. Их считали покровителями домов, перекрестков и городов.

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