Победить зло на "максималках": какие системные требования у нового Diablo 4

Предлагаем проверить свои ПК, справятся ли они с ожидаемым релизом культовой игры.

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Пользователи, планирующие проходить Diablo IV на своих ПК, теперь могут узнать системные требования игры, которая выйдет в начале июня, пишет Gamespew.

В целом, для того, чтобы пройти игру, вам не понадобится сверхмощный ПК. Проблемы не должны возникать пока вы будете довольствоваться разрешением 1080p или даже 720p при низких настройках и 30 кадрах в секунду.

Но если же вам захочется 4K с настройками Ultra, тут начинается совсем другая история. Для таких настроек вам понадобится Nvidia RTX 3080, новейший i7 или Ryzen 7 и увесистые 32 ГБ оперативной памяти.

Единственный нюанс, который затронет всех игроков – это свободное место на диске. Игра Diablo 4 изначально требует 90 ГБ свободного места, и эти цифры могут увеличиться при установке игры. Также разработчики рекомендуют устанавливать игру на SSD-накопитель, так как стандартный жесткий диск может затормозить игру.

Официальный трейлер к игре Diablo IV

Минимальные системные требования для Diablo 4

Запуск Diablo 4 с исходным разрешением 1080p, разрешением рендеринга 720p, низкими настройками графики и частотой 30 кадров в секунду.

ОС: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280

DirectX: версия 12

Накопитель: SSD с 90 ГБ свободного места

Интернет: широкополосное соединение

Средние системные требования для Diablo 4

Запуск Diablo 4 с разрешением 1080p, средними настройками графики и 60 кадров в секунду.

ОС: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее

Процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 1300X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470

DirectX: версия 12

Накопитель: SSD с 90 ГБ свободного места

Интернет: широкополосное соединение

Высокие системные требования для Diablo 4

Запуск Diablo 4 с разрешением 1080p, высокими настройками графики и 60 кадров в секунду.

ОС: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 2700X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: версия 12

Накопитель: SSD с 90 ГБ свободного места

Интернет: широкополосное соединение

"Ультра" системные требования для Diablo 4

Запуск Diablo 4 с разрешением 4K, ультра-графическими настройками и частотой 60 кадров в секунду.

ОС: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X

Память: 32 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series для полностью поддерживаемого DLSS3 или AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: версия 12

Накопитель: SSD с 90 ГБ свободного места

Интернет: широкополосное соединение

Для того, чтобы в пустую не тратить деньги на игру, которая может и не запуститься на вашем ПК, разработчики предлагают пользователям поиграть в бета-версию Diablo 4 Server Slam. Она станет доступной в мае.